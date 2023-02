La Smart TV más bonita de Samsung baja de precio con la oferta de la tienda oficial: un televisor QLED con modo Filmmaker y ahora por 400 euros menos

Aunque no estén precisamente diseñados para ello, al menos no de forma funcional, los televisores son una parte importante de la decoración de nuestros hogares, por lo que si estás buscando un modelo que sea capaz de combinar con el resto de decoración de tu casa y que además tenga un descuento irresistible, mucho ojo con esta oferta de la tienda de Samsung. Mediante el descuento aplicado a la oferta y el cupón DESCUENTO5, la Smart TV Samsung LS01B The serif se queda por solo 554,90 euros.

Este televisor de Samsung ha ido variando de precio en bastantes ocasiones, pero rara vez ha bajado tanto. En esta ocasión, ha sido la propia tienda la que ha puesto el mejor descuento, incluso más que otras como Amazon o MediaMarkt. Su precio oficial es de 999 euros, aunque el recomendado suele verse por 750 euros. Pero si estás buscando el mejor precio, ahora puedes llevarte este televisor por 554,90 euros. Eso sí, no te olvides del cupón DESCUENTO5, que podrás aplicarlo en la cesta de la compra.

Comprar Smart TV Samsung The Serif al mejor precio

El modelo The Serif apuesta por ofrecer un diseño muy elegante en forma de cuadro, algo que permite poder combinar el televisor con el resto de decoración de cualquier habitación. Para ello, cuenta con unos marcos de color (en este caso es el modelo Cotton Blue) que se son intercambiables, un grosor ultrafino y una doble peana que permite instalarla sobre un mueble, en el suelo con su larga peana o en la pared. Más allá de su diseño, y a nivel interno, nos encontramos ante un buen panel QLED serie LS con un tamaño de 43 pulgadas y resolución 4K.

Entre sus tecnologías, incluye la compatibilidad con algunos formatos HDR, como HDR10+ y HLG, ángulos de visualización Wide Viewing Angle, modo cine y modo Filmmaker, algo que permite poder tener una mejor experiencia en cada película o serie. El sistema operativo que corre en este televisor es Tizen, el propio de la marca, e incluye el Asistente de Google integrado con la compatibilidad de Alexa y Bixby.

Si hablamos del apartado de audio, este televisor ofrece 40 W de potencia en los altavoces —el doble de lo que suelen incluir los televisores— con la compatibilidad de Dolby Digital Plus. En cuanto a tecnologías, viene con algunas propias de la marca, como Active Voice Amplifier, Adaptive Sound+ y Q-Symphony, de tal forma que si tienes una barra de sonido Samsung en casa puedes crear una mejor experiencia de sonido al reproducir el audio en ambos dispositivos a la vez.

