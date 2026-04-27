HOY SE HABLA DE

7 años después, este secundario de 'The Big Bang Theory' protagoniza su propio spin-off. Y HBO Max acaba de desvelar cuándo lo veremos

La plataforma anuncia que el estreno de 'Stuart Fails To Save The Universe' se producirá en verano

Stuart Fails To Save Universe
3 comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
albertini

Albertini

Editor
albertini

Albertini

Editor
Linkedin twitter instagram
7019 publicaciones de Albertini

Admito que, si bien ya las últimas temporadas de 'The Big Bang Theory' me fueron algo indiferentes, tengo bastante curiosidad con sus spin-offs. Sobre todo con el protagonizado por uno de los secundarios memorables de la serie friki por antonomasia. Y HBO Max acaba de desvelar cuándo la veremos.

Lo han anunciado en el contexto de la CCXP de Ciudad de Mexico, donde han aprovechado para presentar a los fans las primeras imágenes de 'Stuart Fails To Save The Universe', que llegará a nuestras pantallas en algún momento del mes de julio.

"El público se rio durante minuto y medio". Casi rechaza 'The Big Bang Theory' pero se lo pensó mejor y se convirtió en estrella de la comedia
En Espinof
"El público se rio durante minuto y medio". Casi rechaza 'The Big Bang Theory' pero se lo pensó mejor y se convirtió en estrella de la comedia

The Big Bang Liada

Protagonizada por Kevin Sussman como Stuart, la serie arranca cuando el tendero rompe un aparato construido por Sheldon y Leonard. Esto lleva a un armaguedón del multiverso con Stuart y su pandilla intentando restaurar la realidad en lo que navegan por universos alternativos.

John Ross Bowie Lauren Lapkus Kevin Sussman Brian Posehn

Junto a Sussman, la serie cuenta en su reparto principal con Lauren Lapkus como Denise, su novia; Brian Posehn como Bert, su amigo geólogo y John Ross Bowie como Barry, un insufrible físico cuántico.

Brain Posehn Kevin Sussman Lauren Lapkus

Chuck Lorre, Zak Penn y Bill Prady son los cocreadores de esta comedia que, tal como avisa el dirigente de la franquicia será bastante diferente a la serie madre, sobre todo por la cantidad de efectos especiales con la que contarán. Por otro lado, Danny Elfman será el compositor musical de la serie.

Stuart Fails Poster

En Espinof | Las series más esperadas de 2026

En Espinof | Las mejores series de HBO Max en 2026

Temas

Ver 3 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios