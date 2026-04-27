7 años después, este secundario de 'The Big Bang Theory' protagoniza su propio spin-off. Y HBO Max acaba de desvelar cuándo lo veremos

Admito que, si bien ya las últimas temporadas de 'The Big Bang Theory' me fueron algo indiferentes, tengo bastante curiosidad con sus spin-offs. Sobre todo con el protagonizado por uno de los secundarios memorables de la serie friki por antonomasia. Y HBO Max acaba de desvelar cuándo la veremos.

Lo han anunciado en el contexto de la CCXP de Ciudad de Mexico, donde han aprovechado para presentar a los fans las primeras imágenes de 'Stuart Fails To Save The Universe', que llegará a nuestras pantallas en algún momento del mes de julio.

The Big Bang Liada

Protagonizada por Kevin Sussman como Stuart, la serie arranca cuando el tendero rompe un aparato construido por Sheldon y Leonard. Esto lleva a un armaguedón del multiverso con Stuart y su pandilla intentando restaurar la realidad en lo que navegan por universos alternativos.

Junto a Sussman, la serie cuenta en su reparto principal con Lauren Lapkus como Denise, su novia; Brian Posehn como Bert, su amigo geólogo y John Ross Bowie como Barry, un insufrible físico cuántico.

Chuck Lorre, Zak Penn y Bill Prady son los cocreadores de esta comedia que, tal como avisa el dirigente de la franquicia será bastante diferente a la serie madre, sobre todo por la cantidad de efectos especiales con la que contarán. Por otro lado, Danny Elfman será el compositor musical de la serie.

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