"El público se rio durante minuto y medio". Casi rechaza 'The Big Bang Theory' pero se lo pensó mejor y se convirtió en estrella de la comedia

Cuando Simon Helberg puso por primera vez el pie en el plató para rodar con público el episodio piloto de 'The Big Bang Theory', se alegró de no haber rechazado participar en la serie. Y es que el actor, cuya fama definitiva le llegó por interpretar a Howard Wolowitz, rechazó en un principio participar en la comedia.

Así lo ha relatado en el Series Mania, que se celebra estos días en Lille, Francia. El actor, que promocionaba en el festival 'The Audacity' (AMC+), comenta que cuando la sitcom empezó a fraguarse él consideraba que había interpretado ya a varios frikis y, en ese momento, estaba trabajando con Aaron Sorkin en 'Studio 60' (sí, la protagonizada por Matthew Perry y que fue cancelada).

Sorkin Theory

Helberg recuerda cómo ya había habido un piloto de 'The Big Bang Theory' en el que su personaje no existía. Así que fue cuando rehicieron el proyecto que Chuck Lorre llamó y Helberg se lo pensó mejor. Tanto que fue a pedir permiso a Sorkin, quien respondió con un «Desagradecido pedazo de... es broma.»

Con la aprobación del maestro, Helberg cogió sus bártulos para ponerse en la piel de Howard con todas sus peculiaridades y, para él, pronto quedó claro que 'The Big Bang Theory' iba a ser distinta a todo lo que se había hecho hasta ahora. Una sensación que llegó en lo que rodaban el piloto:

«James Burrows, el dios de las sitcoms, dirigía. No paraba de escuchar las risas una y otra vez. El público rio durante minuto y medio y él tuvo que tranquilizarles a todos. Cuando entré, hubo un aplauso. Fue tan extraño: "Aquí está el tipo de 'Sabrina, cosas de brujas'" Estábamos conectando con algo que la gente quería de verdad. Tocaba la fibra del espíritu del tiempo.»

Por otro lado, el característico look de Howard, con esos cuellos altos y colores llamativos fue para Helberg un poco "lo tomas o lo dejas": «Recuerdo pensar "esto es demasiado" pero ¡se está pavoneando!» Eso sí, ya no veremos a Helberg llevando cuellos altos a pesar de que «todavía escondo mi cuello. Es horrible ahí.»

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