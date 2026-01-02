En 7 días regresa la tercera mejor serie de 2025. Un apabullante drama médico en tiempo real que es una rareza en streaming

Este enero viene potente con varios regresos que bien valen la pena. Y uno de ellos es que en una semana, el próximo viernes 9 (jueves 8 en Estados Unidos) regresa a HBO Max el mejor drama médico de 2025 y la tercera mejor serie del año pasado para la redacción de Espinof (solo por detrás de 'The Studio' y 'Pluribus').

Estamos hablando, claramente, de 'The Pitt', cuya temporada 2 aterrizará en nada demostrando ser una rareza en el mundo del streaming, tan poco amiga de tener temporadas tan "pegadas". Pero no solo por eso la serie es peculiar en el ecosistema de la televisión online, también por traer a las plataformas el esquema y los modos de la ficción más clásica. Televisión de toda la vida, para entendernos.

Protagonizada por Noah Wyle, la serie nos lleva al servicio de urgencias de un hospital de Pittsburg, Estados Unidos, donde asistiremos en tiempo real al caos, pacientes que vienen y van, médicos que actúan a contrarreloj intentando salvar vidas y demás. Todo en tiempo casi real. Cada episodio es una hora del mismo turno.

Julio en enero

No puedo avanzar mucho de esta temporada 2, pero os pondré un par de pistas de lo que ya se sabe por los tráilers: es 4 de julio, tenemos un par de rostros conocidos que regresan tras los eventos de la temporada 1 y llega una nueva jefa dispuesta a cambiar el modo en el que hacen las cosas en el feudo del Dr. Robinavitch (Wyle).

Sepideh Moafi como la Dra. Baran Al-Hashimi es la principal adición al amplio reparto de la serie. En el elenco principal nos encontramos con Patrick Ball, Katherine LaNasa, Supriya Ganesh, Fiona Dourif, Taylor Dearden, Isa Briones, Gerran Howell y Shabana Azeez.

Creada por R. Scott Gemmill, La temporada 1 de 'The Pitt' no pasó nada desapercibida ni para el público (desde Max aseguraron que cada episodio promediaba los 10 millones de espectadores) ni en el circuito de premios. La serie fue galardonada con el Emmy a mejor drama y tiene pendiente la categoría correspondiente en los inminentes Globos de Oro.

En Espinof | Las mejores series de la historia

En Espinof | Los mejores animes de los últimos años y dónde los puedes ver