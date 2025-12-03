Nos engañaron con la serie de 'Vikingos'. Las ropas nórdicas de la época eran muy distintas

Con el sello de History Channel por bandera, 'Vikingos' se jactaba de ser una aproximación más realista a las épicas históricas de la época. A lo largo de sus seis temporadas vimos múltiples detalles realistas de la vida de esta sociedad nórdica, pero también gazapos que costaba creer que hubieran pasado por alto.

Uno de los apartados donde hicieron más concesiones es en el vestuario. La serie no cometió errores trillados como los cascos con cuernos, pero eso no quita que usasen cascos cuando salían a la batalla, algo que los protagonistas a menudo no hacen. Otro aspecto cuestionable para el atuendo de batalla es la falta de armadura. Los guerreros de la serie utilizan a menudo esa ropa negra motera que aunque queda muy bien en pantalla, encaja mejor en una película de Mad Max que en una recreación de una batalla vikinga real.

Tampoco termina de encajar la ropa de diario. Aquí volvemos a ver predominancia de colores oscuros para hombres, mientras que expertos claman que el vestuario de la época llegaba a ser muy colorido intedendientemente del género, con colores como el rosa o patrones más elaborados como las rayas. Si entramos en detalles es donde vemos mayores concesiones dramáticas. Elementos como capas largas, cinturones amplios o faldas asimétricas en las mujeres no eran prácticas ni realistas. La serie tampoco parece tener en cuenta que el vestuario iba a menudo acompañado de la clase social dentro de la jerarquía vikinga, por lo que no todos los personajes podrían vestir pieles.

Quizás fuera otro caso de efecto Tiffany, la percepción real que tienen los espectadores sobre los vikingos es tan fuerte que rechina cuando se nos muestra algo que desafía esas espectativas por completo. Otros detalles que se han resaltado a lo largo de los años es el estilo de combate vikingo. Mientras en la serie hay predominancia de las armas como espadas, recuentos históricos hablan del escudo siendo la herramienta principal para la batalla, tanto para defensa como ataque. En términos narrativas, la premisa de que los vikingos no conocen la existencia de Inglaterra y otras tierras también se ha tachado de ser completamente falsa.

Curiosamente hay elementos que parecen ficticios y puramente dramáticos pero no lo son. Es el caso del famoso eyeliner, usado frecuentemente tanto en hombre como mujeres de la época, así como la piedra del sol, de la cuál se ha debatido mucho históricamente pero parece haber fuertes evidencias de que existía.

En Espinof | "Es lo que siempre planeé". 'Vikingos' no fue cancelada, era su creador el que necesitaba un respiro

En Espinof | Las 15 mejores series de 2025 (por ahora)