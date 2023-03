El alucinante nuevo récord de 'The Last of Us' que la confirma como el fenómeno del año: el episodio 8 de la serie de HBO se merienda el histórico logro del romance de Bill y Frank

En HBO llevaban varias semanas sin dar datos de audiencia de 'The Last of Us', lo cual daba a entender que el seguimiento de la serie había dejado de crecer. Pues bien, eso acaba de cambiar, ya que el octavo episodio acaba de romper el récord de audiencia de la serie, quedándose no demasiado lejos de duplicar los datos de su primer capítulo.

Arrasando

'En nuestras horas más bajas' ha sumado 8,1 millones de espectadores durante la noche del domingo, lo cual incluye tanto su emisión en HBO como los visionados a través de HBO Max. Esto supone un crecimiento de un 74% respecto al primer episodio de la serie y además ha destrozado el récord de audiencia que estaba hasta ahora en manos de los 6,4 millones de 'Mucho mucho tiempo', el sensacional episodio centrado en el romance de Bill y Frank.

Este crecimiento de 'The Last of Us' es algo nunca visto en una serie de HBO, ya que ni siquiera 'Juego de Tronos', 'La casa del dragón' o 'Euphoria' lo consiguieron. Ahora queda la duda de si el final de temporada de esta adaptación del videojuego de Naughty Dog logrará superar esos 8,1 millones. En su contra tiene la competencia directa con la gala de los Óscar.

Os recuerdo que la serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey ya está renovada por una segunda temporada, así que 'The Last of Us' tendrá la oportunidad de seguir creciendo con su próxima entrega. Para entonces, seguro que más espectadores se han subido al barco, quedando la duda de cuántos se quedarán por el camino, pues no han sido pocos los que se han mostrado muy en contra de determinados episodios...