'Anatomía de Grey' renueva por su temporada 17 y logra un récord: el drama médico más longevo de la televisión

Aunque muy mal se tendría que haber dado la temporada para que pasase lo contrario, la cadena norteamericana ABC ha renovado 'Anatomía de Grey' por dos temporadas más. Es decir, el drama médico creado por Shonda Rhimes llegará a la temporada 17, que se emitiría entre 2020 y 2021.

No es el único drama de Shondaland en ser renovada por parte de la cadena, ya que también han recibido luz verde la tercera temporada de 'Estación 19', el spin-off de 'Anatomía' y la sexta entrega de 'Cómo defender a un asesino', mientras que el drama legal 'For the people' fue cancelado tras dos temporadas.

Krista Vernoff repetirá como showrunner en las próximas dos temporadas de 'Anatomía de Grey' en la que estará Ellen Pompeo y el reparto principal de la serie. Esta renovación le ha llevado a convertirse en la serie médica más longeva de la televisión estadounidense.

En concreto superaría en dos temporadas a 'Urgencias', que ostentaba el récord con 15 temporadas. En cuanto a número de episodios hay que aclarar que la serie de ABC ya había superado a la de NBC durante este pasado año. Así, 'Anatomía de Grey' sigue haciendo historia en la televisión ya que sigue siendo el drama más visto y, además, el más veterano de la historia de la cadena.