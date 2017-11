Calendario de regresos y estrenos de series de noviembre 2017: fechas y tráilers de todas las novedades en TV

Aún nos estamos recuperando de la resaca de Halloween, pero noviembre ya está entre nosotros y eso trae consigo infinidad de novedades. En este caso toca que nos centremos en todas las series de televisión que se estrenan durante estos días y también en aquellas que regresan con nuevos episodios tras el parón entre una temporada y otra.

Entre las recién llegadas destacan 'The Punisher', el ansiado spin-off centrado en un personaje al que ya conocimos en la segunda temporada de 'Daredevil', 'Future Man', una ficción sobre viajes en el tiempo que promete darnos diversión de la buena, 'Marvel's Runaways', la adaptación de un cómic de superhéroes algo diferente a lo que estamos acostumbrados, y 'She´s Gotta Have It', la primera serie de televisión creada por Spike Lee.

Miércoles 1

'Stan Agains Evil' (T2, IFC)

'Stranger' (T2, Netflix)

Jueves 2

'Life in Pieces' (T3, CBS)

'Mom' (T5, CBS)

'SWAT' (T1, CBS)

Viernes 3

'Alias Grace' (Miniserie, Netflix)

Domingo 5

'The Girlfriend Experience' (T2, Starz)

'Shameless' (T8, Showtime)

'SMILF' (T1, Showtime)

Martes 7

'Damnation' (T1, USA)

'The Long Road Home' (Miniserie, National Geographic)

'Teachers' (Regreso T2, Tv Land)

Viernes 10

'Blazing Transfer Students' (T1, Netflix)

'Glitter Force Doki Doki' (T2, Netflix)

'Lady Dynamite' (T2, Netflix)

Domingo 12

'No activity' (T1, CBA All Access)

Martes 14

'Future Man' (T1, Hulu)

Jueves 16

'There’s… Johnny!' (T1, Hulu)

Viernes 17

'Longmire' (T6, Netflix)

'Marvel's The Punisher' (T1, Netflix)

Domingo 19

'Search Party' (T2, TBS)

Martes 21

'Chicago Med' (T3, NBC)

'Marvel's Runaways' (T1, Hulu)

Miércoles 22

'Godless' (Miniserie, Netflix)

Jueves 23

'She's Gotta Have It' (T1, Netflix)

Viernes 24

'Trailer Park Boys: Out of the Park' (T2, Netflix)

Miércoles 29

'The Marvelous Mrs. Maisel' (T1, Amazon)

'Vikings' (T5, History)

'SWAT'

Nueva versión de la mítica serie de los 70 que ya gozó de una adaptación cinematográfica en 2003. Shemar Moore -'Mentes criminales' ('Criminal Minds')- y Stephanie Sigman encabezan su reparto, mientras que Justin Lin, responsable de cuatro entregas de la saga 'Fast & Furious' -y todo apunta a que acabarán siendo seis-, dirige su primer episodio.

Estreno: 2 de noviembre

'Alias Grace'

Segunda adaptación de una novela de Margaret Atwood este año tras el enorme éxito cosechado por 'The Handmaid´s Tale'. Seis episodios de una historia basada en hechos reales, en concreto un doble asesinato cometido en un pequeño pueblo canadiense en 1843. Sarah Polley se ha encargado de escribirla, mientras que Maru Harron la ha dirigido. Sarah Gadon, Anna Paquin, Kerr Logan, Zachary Levi, y David Cronenberg -sí, el director- la protagonizan.

Estreno: 3 de noviembre

'SMILF'

Frankie Shaw adapta su cortometraje premiado en Sundance sobre una madre soltera en esta serie de corte autobiográfico que ella misma escribe, produce, dirige y protagoniza. En su reparto también merece la pena destacar la presencia de Rosie O'Donnell y Connie Britton.

Estreno: 5 de noviembre

'Damnation'

Killian Scott y Logan Marshall-Green protagonizan este drama de época sobre un hombre haciéndose pasar por predicador que lidera una revuelta contra un rico empresario y sus choques con el hombre contratado por este último para evitar la huelga. David Mackenzie -'Comanchería' ('Hell or High Water')- dirige su episodio piloto.

Estreno: 7 de noviembre

'The Long Road Home'

Adaptación de la novela de Martha Raddatz sobre la guerra de Irak en forma de miniserie dividida en ocho episodios. Ojo a su atractivo reparto con la presencia de Michael Kelly, Jason Ritter, Kate Bosworth, Sarah Wayne Callies, y Jeremy Sisto.

Estreno: 7 de noviembre

'Blazing Transfer Students'

Adaptación en imagen real de manga 'Hono no Tenkosei' que cuenta la historia de un grupo de estudiantes reclutados para una misión misteriosa bajo las órdenes de un siniestro director. Consta de ocho episodios.

Estreno: 10 de noviembre

'No activity'

La primera comedia de CBS All Access -y su tercera serie en general tras 'The Good Fight' y 'Star Trek: Discovery'-. Su historia gira alrededor de varios jugadores de poca monta a los dos lados de la ley durante una misión contra un peligroso cártel de la droga. Tim Meadows y Patrick Brammall son sus protagonistas, pero ojo, que también habrá apariciones especiales de Will Ferrell, Jesse Plemons, Jason Mantzoukas, Mackenzie Davis, Amy Sedaris, Bridget Everett, Jake Johnson o Michaela Watkins.

Estreno: 12 de noviembre

'Future Man'

Una delirante propuesta de viajes en el tiempo en la que Josh Hutcherson interpreta a un encargado de mantenimiento que recibe la oportunidad de viajar atrás en el tiempo para salvar a la raza humana de un apocalipsis provocada por una cura contra el herpes. Seth Rogen y Evan Goldberg dirigen el piloto, mientras que los guiones corren a cargo de Ariel Shaffir y Kyle Hunter - 'La fiesta de las salchichas' ('Sausage Party')-.

Estreno: 14 de noviembre

'There’s… Johnny!'

Paul Reiser, creador de 'Loco por ti' ('Mad About You') -y también uno de sus protagonistas-, está junto a David Steven Simon detrás de esta comedia sobre un chaval de 19 años (Ian Nelson) que logra un trabajo en el 'The Tonight Show' durante los años 70. Allí conocerá a Joy (Jane Levy), la coordinadora de talentos. David Gordon Green se encarga de la realización de varios episodios.

Estreno: 16 de noviembre

'Marvel's The Punisher'

El esperado spin-off del mítico vigilante urbano interpretado por Jon Bernthal en la segunda temporada de 'Daredevil'. En esta ocasión él es el gran protagonista y en su reparto también veremos a Ben Barnes, Ebon Moss-Bachrach, Amber Rose Revah, Paul Schulze, Shohreh Aghdashloo y Deborah Ann Woll. Steve Lightfoot, guionista de múltiples episodios de 'Hannibal', es su showrunner.

Estreno: 17 de noviembre

'Marvel's Runaways'

El cómic de Brian K. Vaughan y Adrian Alphona da el salto a la pequeña pantalla. En él veremos a un grupo de chavales que ha heredado los superpoderes de sus padres, con la diferencia de que sus progenitores los usan para el mal, mientras que ellos intentarán hacerles frente. Josh Schwartz y Stephanie Savage se han encargado de la adaptación.

Estreno: 21 de noviembre

'Godless'

Un western en el que Steven Soderbergh vuelve a colaborar con Scott Frank, el guionista de 'Un romance muy peligroso' ('Out of Sight'), quien se ocupa tanto de escribirla como de dirigirla. Dividida en siete episodios, cuenta la historia de un pueblo minero gobernado por mujeres a la que llega un hombre en busca de refugio al huir de un grupo de forajidos que quieren vengarse de él. Jack O’Connell, Michelle Dockery, Jeff Daniels. Merritt Wever, Scoot McNairy y Sam Waterston encabezan su reparto.

Estreno: 22 de noviembre

'She's Gotta Have It'

La primera serie de televisión firmada por Spike Lee es una puesta al día de su película de 'Nola Darling' ('She's Gotta Have It'). Él mismo dirige los diez episodios alrededor de este relato de una artista de Brooklyn (DeWanda Rise) y sus tres pretendientes.

Estreno: 23 de noviembre

'The Marvelous Mrs. Maisel'

La nueva dramedia de Amy-Sherman Palladino -'Las chicas Gilmore' ('Gilmore Girls')-. En esta ocasión nos lleva a Manhattan en 1968, donde una ama de casa judía interpretada por Rachel Brosnahan se ve de pronto obligada a ejercer como madre soltera tras la marcha de su marido con otra mujer. Para salir adelante da además un giro a su vida y se convierte en cómica de stand-up. Tony Shalhoub, Michael Zegen y Alex Borstein completan su reparto.