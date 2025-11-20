Ciencia ficción filosófica disfrazada de un thriller inquietante. Por qué 'Pluribus' funciona como "un espejo oscuro" para el espectador

Tras el éxito de 'Better Call Saul' y 'Breaking Bad', Vince Gilligan ha vuelto a lo grande con 'Pluribus', que ya se ha convertido en uno de los estrenos más potentes del año. La producción de Apple TV+ presenta una invasión alienígena muy distinta a la habitual, centrada en las implicaciones morales de renunciar al dolor para unirse a una mente colectiva. Protagonizada por Rhea Seehorn, la ficción mezcla thriller, ciencia ficción y drama filosófico en un relato que se aleja del espectáculo para centrarse en los dilemas humanos.

"Ciencia ficción que incomoda"

En 'La crítica de Álex', Alejandro G. Calvo define 'Pluribus' como "un experimento inquietante y lleno de ideas", una serie que no busca repetir los códigos habituales de la invasión alienígena, sino usarlos para cuestionar la propia identidad humana. Para él, Gilligan juega deliberadamente a incomodar al espectador, plantando un escenario donde la amenaza no es visible, sino conceptual.

En palabras de Calvo, la propuesta es tan sólida como perturbadora: "La serie funciona como un espejo oscuro: te devuelve una versión de ti mismo en la que aceptarías perder tu individualidad a cambio de no sufrir". Este enfoque, más emocional que espectacular, marca la distancia entre 'Pluribus' y otros grandes títulos del mismo género.

El crítico también señala que Gilligan apuesta por una estética austera y casi clínica: "Todo en la puesta en escena parece diseñado para que sientas que algo está fuera de lugar". Y esa sensación de rareza constante es, según él, una de las claves de su atmósfera.

Sin embargo, Calvo también reconoce que la serie no alcanza el impacto narrativo de los trabajos previos del creador: "No es Breaking Bad, ni pretende serlo. Pero tampoco tiene su precisión quirúrgica en el desarrollo de personajes". Aun así, destaca que la serie mantiene una coherencia tonal admirable. Para él, uno de los mayores logros de está en la dimensión ética del relato: "La pregunta central es devastadora: si pudiéramos eliminar el dolor, ¿seguiríamos siendo nosotros mismos?".

