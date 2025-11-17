¿Dónde tendría lugar una reunión sobre el fin del mundo? La mejor serie de ciencia ficción del año dice que en Bilbao

Después de pasar allí 14 años entre 'Breaking Bad' y 'Better Call Saul', la nueva serie de Vince Gilligan supone un reencuentro con Alburquerque, Nuevo México, pero también una oportunidad de diversificarse. El guionista nos ha sorprendido con 'Pluribus', una historia de ciencia ficción de una escala mayor a la que nos tiene acostumbrados, y que apenas en sus primeros compases nos lleva a un lugar muy familiar.

En el segundo episodio de 'Pluribus', una reunión internacional para intentar salvar la humanidad tiene lugar en Bilbao. Es deseo de Carol, la protagonista, reunirse con el resto de los supervivientes y a quien le organizan un vuelo in fraganti a España. "Aterrizaremos en Bilbao en 40 minutos", dice Zosia, su misteriosa guía en esta nueva sociedad post-apocalíptica. En un detalle visual de lo más curioso, la piloto del avión es una joven que lleva el uniforme de TGI Fridays, una franquicia de comida rápida americana que resulta tener el mismo diseño que la equipación del Athletic.

No es poca cosa este cameo vizcaíno. Lo que sigue es toda una secuencia entera que se sitúa en el aeropuerto de Bilbao. Desde El Correo informan que el rodaje llevó dos días y que no fue sencillo en términos logísticos, ya que se tomaron planos tanto dentro de la terminal como en las pistas, incluso tomas de aviones en movimiento. Todo eso con el ajetreo habitual que supone una serie de estas características.

Desde Bilbao Bizkaia Film Commission a través de El Correo también informan que las personas del equipo "se quedaron prendadas del edificio terminal", el diseño de Santiago Calatrava luce espectacular y más en las inusuales condiciones que lo muestra la serie, absolutamente vacío y al servicio de apenas un puñado de individuos, que le da un aspecto distópico muy apropiado para la ficción.

Con apenas tres episodios emitidos, 'Pluribus' se ha definido con una de las series imprescindibles del año y lo más visto en Apple TV. La nueva serie de Gilligan sigue la ruta de 'Perdidos' por el interés en cómo se va desentrañando su original concepto a fuego lento. Cuenta la historia de Carol, una de las pocas supervivientes en una invasión alienígena que ha esclavizado a la humanidad.

