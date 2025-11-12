Número 1 en streaming en 80 países. La serie de ciencia ficción que está arrasando tiene una puntuación perfecta de la crítica

Que alguien sea el creador de una grandísima serie no es para nada una garantía de nada. Pese a que también estuvo detrás de la extraordinaria 'Better Call Saul', quedaba la duda de si Vince Gilligan ya había tocado techo al sacarse de la manga el universo de 'Breaking Bad', pero su nuevo trabajo acaba de demostrar que no es ni mucho menos el caso.

Me refiero a 'Pluribus', una serie de ciencia ficción que ha tenido una respuesta tan positiva por parte de la prensa especializada que ahora mismo tiene un 100% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes. Antes o después acabará perdiendo esa perfección -al final solamente hace falta una persona a la que no le guste-, pero está claro que estamos ante un título de lo más especial.

Exitazo

'Pluribus' supone también el reencuentro de Gilligan con Rhea Seehorn, una actriz que demostró sobradamente su talento en 'Better Call Saul' y que aquí asume el protagonismo absoluto dando vida a Carol Sturka. Carol es una escritora de novelas románticas que sobrevive a un virus alienígena que convierte a casi toda la humanidad -hay un total de 13 personas inmunes- en una mente colectiva marcada por un tremendo optimismo.

Estrenada el pasado 7 de septiembre en Apple TV+, el éxito de 'Pluribus' ha sido instantáneo, alcanzando el número 1 mundial en 80 países, entre ellos España, tal y como aclara Flixpatrol. Además, todavía tiene margen de crecimiento, pues hay varios territorios, como Corea del Sur o Uganda, en los que todavía no ha llegado a lo más alto.

De hecho, 'Pluribus' no ha hecho más que empezar, pues por ahora solamente se han lanzado los dos primeros episodios de la serie y ahora irá estrenándose un capítulo más cada viernes hasta que llegue a su fin el 26 de diciembre de 2025. Y no tengáis miedo a que la dejen colgando, pues desde un primer momento se anunció que tendrá al menos dos temporadas.

