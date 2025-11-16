David Lynch no quiso aclarar el destino de Audrey, pero otro de los creadores de 'Twin Peaks' sí nos dejó una explicación

De las decenas de enigmas que alzó la sustanciosísima temporada 3 de 'Twin Peaks', sin duda uno de los más comentados fue el destino de Audrey Horne, interpretada por Sherilyn Fenn. Como uno de los personajes más queridos e icónicos de la serie original junto al propio agente Cooper, Audrey destacó en las dos primeras temporadas por su carácter atrevido, su sensualidad juvenil y su característica estética.

Un baile descifrado

En la nueva temporada de 'Twin Peaks', David Lynch parecía consciente de que era el personaje que quizás los espectadores más esperaban volver a ver reformulado, y no lo hizo aparecer hasta la hora 13 de la serie. Y cuando lo hizo, parecía completamente desconectada de la trama, casada con un personaje del que nadie tenía ninguna pista y con quien tenía discusiones circulares y aparentemente sin relación con el resto del misterio.

Finalmente, Lynch decidió poner a Audrey a bailar en el Roadhouse un baile tan extraño y misterioso como el que ejecutaba en el dinner de la mítica primera temporada de 'Twin Peaks'. Lo podemos recuperar en este vídeo de Youtube:

Un baile que esta vez acaba en violencia repentina, con Audrey mirándose a un espejo en un entorno aséptico y luminoso y preguntándose, como los espectadores, qué demonios pasa ahí. La respuesta nunca llegó, Lynch no quiso desvelarla (contestó que cada espectador debe decidir lo que ocurre), pero Mark Frost, productor y cocreador de la serie, ha querido satisfacer a los fans y desvelar el destino del personaje.

Lo ha hecho en 'Twin Peaks: The Final Dossier', segundo libro que Frost escribe sobre la serie y que cuenta qué sucedió con Audrey Horne. Al parecer, después de la explosión en la bóveda acorazada de un banco en la que aparentemente moría en la segunda temporada de 'Twin Peaks', Audrey entraba en un coma del que despertaba tras tres semanas y media.

Después de salir del hospital era violada por el doppelgänger de Cooper, que la dejaba embarazada de Richard. Audrey abriría un salón de belleza en Twin Peaks y, diez años más tarde, se casaría con su contable, al que no se nombra en el libro, pero todo parece apuntar a que es Charlie, el personaje que aparece en la tercera temporada.

"Testigos cercanos a la situación sugieren que se trató más de un matrimonio por conveniencia económica que por afecto", escribe Frost, quien añade una referencia a "relatos preocupantes" sobre Audrey, "su excesivo consumo de alcohol, el abuso verbal y la infidelidad sexual". Poco después, Audrey cierra su salón y desaparece de la vida pública, víctima de una crisis mental, "sumiéndose en un aislamiento agorafóbico o, como sugiere un inquietante rumor, en una residencia privada".

Es decir, y aunque el libro no aclara más detalles, lo que sucede en 'Twin Peaks: El regreso' es imaginado por Audrey desde la habitación de un centro psiquiátrico, incapaz de aguantar el trauma y la culpa.

