Durante 15 temporadas 'Supernatural' mantuvo una regla de oro que fue la clave de su éxito. Sus creadores estuvieron a punto de romperla

Como cualquier otro drama televisivo de largo recorrido, 'Supernatural' tuvo sus más y sus menos, pero para la gran mayoría de sus fans fue un viaje que mereció la pena. La serie convenció por su mezcla entre el procedural y la fantasía, con los hermanos Winchester salvando el día episodio a episodio a la vez que mantienen al mundo alejado de la existencia de los mostruos.

En una entrevista para TV Line, Andrew Dabb, quien fue showrunner en las temporadas finales, admitió que esa fórmula estuvo a punto de cambiar por completo en una trama que se acabó descartando, y donde el anonimato de los hermanos y del mundo mágico se va completamente al garete.

"Habría sido muy guay ver a Sam y Dean en roles más de mentores. Una historia de la que siempre hablamos que nunca hicimos era básicamente que Sam y Dean se revelaran al mundo. Habría sido algo como. 'Mirad, estamos haciendo un anuncio de servicio público. Los monstruos son reales. Si ves algo, o algo aparece en tu ciudad, es un monstruo. No podemos estar en todas partes. Simplemente difundimos la palabra'".

Vaya, que se querían marcar un "Yo soy Iron Man" de categoría en algún punto. El mismo Dabb explica en su entrevista las dudas que tuvieron al respecto. Por un lado habría abierto dinámicas interesantes en la serie, quizás les habría permitido explorar ese rol de mentores que mencionaba. Por otro, habría roto por completo la estructura y para muchos el encanto de la serie, que era precisamente mantener al mundo en la ignorancia por su bien.

Fuera de lo narrativo, habría sido probablemente una pesadilla logística. Les habría obligado a hacer a la ciudadanía mucho más partícipe en las tramas de la serie (además de involucrar todo tipo de instituciones) y probablemente habrían necesitado aumentar la escala del conflicto.

Lo cierto es que en todo su recorrido, la serie jugueteó con la idea de que ciertos ciudadanos descubriesen a los monstruos, pero siempre de forma anecdótica y nunca generalizada. En última instancia Dabb y su equipo acabaron decantándose por no incluirla, aunque no sin antes darle muchas vueltas. "Lo que está bien de durar 15 temporadas es que algo que se rechaza en la temporada 4 tiene una pinta fantástica en la temporada 11", afirmaba.

