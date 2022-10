El final de temporada de 'La casa del dragón' introduce un cambio vital respecto al libro de George R.R. Martin y añade un toque más trágico a la serie

El final de temporada de 'La casa del dragón' ha sido el pistoletazo de salida definitivo para la guerra civil de los Targaryen. Todos teníamos claro que era algo inevitable y ahora ya conocemos el motivo que enfrentará sin remedio a los bandos de Alicent y Rhaenyra. Sin embargo, la serie en HBO Max ha introducido un cambio vital respecto al libro de George R. R. Martin en ello.

Un detalle clave sobre 'Fuego y sangre', el libro que adapta 'La casa del dragón', es que no se trata de una novela, pues Martin optó en su lugar por estructurarlo un poco a modo de libro de historia de los Targaryen. Eso lleva a que la fiabilidad de algunos sucesos narrados allí quede en entredicho, dando así algo más de margen a los responsables de la serie.

A lo largo de la primera temporada ya hemos tenido otros cambios sustanciales como todo lo referido a la longevidad de Viserys tras caer enfermo, pero en el último episodio hay una alteración muy importante que altera de forma notable el inicio de la Danza de los Dragones. Y lo es no tanto por lo que sucede, que al final viene a ser lo mismo, como en las motivaciones detrás de ello.

Me refiero a la muerte de Lucerys, ya que en 'Fuego y sangre' se señala que fue algo totalmente intencionado por parte de Aemond, llegando a haber quien aseguraba que este último localizó el cadáver de Lucerys para sacarle los ojos y llevárselos. Eso sí, esta teoría era refutada por otras fuentes, pero la teoría de que Aemond sabía muy bien lo que hacía era defendida por todos.

Eso no es así en 'La casa del dragón', donde queda claro que Aemond pierde el control de su dragón Vhagar, siendo esta temible criatura la que destroza a Arrax, provocando de paso la fatídica muerte de Lucerys. Ahí es verdad que no llegamos a ver el cadáver del personaje interpretado por Elliot Grihault, pero queda muy claro que ha perdido la vida.

¿Qué supone exactamente este cambio para 'La casa del dragón'? En lo general muy poco, pues intencionado o no, es el suceso que va a precipitarlo todo. Lo que sí altera es la percepción que tenemos de Aemond, pues no es lo mismo ser un vengativo inconsciente -el propio showrunner de 'La casa del dragón' destacó que ese personaje no es un psicópata- que alguien que se ve superado por una situación que él mismo ha provocado. Además, dota a la Danza de los Dragones de un componente más trágico al dejar la idea en el espectador de que era algo que podría haberse llegado a evitar...

