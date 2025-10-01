'Gen V' comete un error poniendo a su villano a la altura de Patriota. Creo que deberían bajarle los humos antes de la temporada 5 de 'The Boys'

La segunda temporada de 'Gen V' está dándole mucho protagonismo a Cipher (Hamish Linklater) y rápidamente se ha convertido en uno de los villanos más intrigantes del universo 'The Boys'. Su presencia, sus motivaciones y la naturaleza de sus poderes han generado debates muy intensos entre los fans, pero aunque el misterio que rodea al personaje es fascinante, todo indica que el decano de Godolkin podría estar a la altura de uno de los personajes más poderosos de este universo.

Más misterio que amenaza

En uno de los últimos episodios de la temporada 2 -concretamente, el cuarto-, 'Gen V' reveló de qué es realmente capaz el gran villano del spin-off. Concretamente, Cipher puede controlar la mente y el cuerpo de otras personas, usándolos como marionetas a su antojo. Esto lo vemos en la secuencia en la que obliga a Jordan a atacar a Marie, donde no solo se confirma su habilidad, sino que también se deja claro que su visión del mundo —en la que los humanos no son más que “bolsas de sangre”— encaja con el perfil de un villano capaz de llenar el hueco de Patriota. Sin embargo, el poco tiempo que pasa en pantalla y los vacíos sobre el alcance de sus poderes sugieren que todavía hay mucho más escondido bajo la superficie.

Es posible que el verdadero poder no provenga de Cipher, sino de Thomas Godolkin, a quien vemos en la cámara hiperbárica. Si este fuera el caso, Cipher sería más bien una marioneta humana a la que manipulan para ejecutar los planes del otro.

Pero, más allá de las especulaciones que podamos pensar, lo que queda claro es que Cipher funciona como un antagonista muy importante en 'Gen V'. Su autoridad como decano, sumada a la manipulación que ejerce sobre los demás, lo convierten en un rival temible para estudiantes como Marie, Jordan o Cate, que apenas acaban de empezar a descubrir el alcance de sus propios poderes. Pero el hecho de que Cipher busque potenciar a otros Supers —especialmente a Marie— deja al descubierto una contradicción. Porque si realmente fuera tan fuerte como el líder de Los Siete, no necesitaría valerse de ellos para cumplir sus objetivos.

Esa contradicción es clave para entender por qué Cipher no puede estar al mismo nivel que Patriota. El spin-off necesita un villano atractivo, pero no uno que eclipse al gran antagonista de la serie original. Y de cara a la quinta temporada de 'The Boys', sería un error introducir a un nuevo villano más poderoso que el original. Cipher es peligroso, sí, pero apunta más a ser un catalizador para el crecimiento de Marie y compañía que a convertirse en el “nuevo Patriota”.

Por eso, lo más lógico es pensar que el personaje oculte una debilidad que todavía no se ha revelado. Esa fisura lo vuelve aún más interesante, porque le sitúa como un villano que no necesita ser invencible para acaparar la atención de la temporada. Al final, Cipher puede no ser tan fuerte como Patriota, pero lo cierto es que con su aura de misterio y la interpretación magnética de Hamish Linklater, ya se ha ganado su sitio como uno de los grandes antagonistas del universo 'The Boys'.

