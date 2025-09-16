Jeremiah es el personaje más insoportable de 'El verano que me enamoré'. Aun así, se merece un final a la altura

Jeremiah Fisher nunca no es el villano que muchos creen de 'El verano que me enamoré', pero hay que reconocer que sí que es uno de los personajes más irritantes que hemos tenido en televisión recientemente. Y ahora que la serie está a punto de terminar, me pregunto si lograrán darle un final convincente —y tal vez la redención que podría merecerse— después de tres temporadas marcadas por su egoísmo y falta de autocrítica.

A partir de aquí habrá spoilers de la temporada 3 de la serie.

Se acabó el drama

Jeremiah (Gavin Casalegno) se ha ganado a pulso el lugar del personaje más insoportable de la serie. Ya sea por el hecho de estar quejándose continuamente o por su empeño en ser siempre el centro de atención. Tiene un talento especial para hacerse la víctima y aunque en los últimos episodios de la temporada la serie se ha esforzado porque tengamos algo de empatía por él, lo cierto es que se complica. De hecho, en el episodio diez se le intenta encaminar de alguna manera hacia la redención, pero es de forma apresurada.

Durante toda la serie, Jeremiah ha sido un obstáculo entre Belly y Conrad (Christopher Briney) y ha competido con su hermano -de una forma muy inmadura, por cierto-. Sin embargo, el guion de la serie insiste en pasarlo por alto y vemos cómo Denise (Isabella Briggs) lo acoge en su casa o cómo Laurel (Jackie Chung) le perdona con facilidad.

El único que se enfrenta a él de alguna forma es Conrad, y es ese choque lo que parece provocar una mínima reflexión en Jeremiah. Mientras todos le tienen entre algodones y él se estanca, Conrad le hace darse cuenta de que tiene que cambiar. Ahora que Belly ya no está de su lado y Adam (Tom Everett Scott) no le apoya, el parece que por fin veremos a Jeremiah madurar en el último capítulo.

O eso espero, porque hay varios frentes abiertos que juegan en su contra, como el romance forzado con Denise, que se introduce en la serie casi de golpe. Aunque ella es un personaje fuerte, su relación con Jeremiah no tiene suficiente desarrollo y apenas vemos pruebas que justifiquen la cercanía que surge entre ambos.

Sin embargo, 'El verano que me enamoré' aún tiene margen para darle a Jeremiah un cierre digno. Porque no es mal chaval en el fondo y aunque haya hecho las paces con Belly y eso sea un gran paso para él, aún debe disculparse con ella y con Conrad por cómo se ha portado durante tanto tiempo y asumir su responsabilidad.

Es posible que no sea uno de los personajes más queridos de la serie, pero no por ello deja de merecerse un final satisfactorio si asume sus errores. Esperemos que no desperdicie su última oportunidad.

En Espinof | Las mejores series de 2025

En Espinof | Las series más esperadas de 2025