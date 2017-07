Larry David se fue, no hizo nada y ha vuelto: HBO pone fecha a la temporada 9 de 'Curb Your Enthusiasm'

Lo normal es que pasen apenas unos meses entre temporada y temporada de una serie. Hay casos especiales en los que la espera puede irse incluso por encima del año, pero es más raro que pasen varios, sobre todo en la televisión americana. Pues bien, con 'Larry David' ('Curb Your Enthusiasm') van a ser finalmente más de seis años los que pasen entre la octava y la novena temporada, pues HBO acabo de fechar el inicio de esta última para el 1 de octubre.

Recordemos que el capítulo final de la octava temporada se emitió el 11 de septiembre de 2011 y también que se llegó a pensar que Larry David no iba a hacer más episodios de la serie que él mismo creó, escribe y protagoniza. Sin embargo, HBO siempre dijo que tenía carta blanca para volver cuando quisiera y fue en junio del año pasado cuando se confirmó que tendríamos novena temporada. Ahora también tenemos fecha para ella y algo más.

La cadena también ha aprovechado para lanzar el teaser que tenéis encima de estas líneas para anunciar la fecha de estreno. En él recuperan unas declaraciones del propio David cuando se hizo oficial la novena temporada: "En las inmortales palabras de Julio César, 'Me fui, no hice nada, he vuelto'" Hasta se ha vestido como el emperador romano para la ocasión, sin olvidarse tampoco de su particular sentido del humor.

Además de David también está confirmado tanto el regreso de Jeff Garlin, actualmente en 'The Goldbergs', Cheryl Hines, JB Smoove y Susie Essman como las apariciones especiales de Ted Danson y Mary Steenburgen dándose vida a sí mismos. Conviene señalar que ambos ya habían aparecido previamente en un puñado de episodios, el primero, al que actualmente podemos ver en la recomendable 'The Good Place', interpretando a una especie de némesis del protagonista.

PD Os dejo también el cartel lanzado por HBO: