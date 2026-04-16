'Ley y Orden: Crimen organizado' es cancelada de forma fulminante: la serie policiaca con Christopher Meloni se queda sin temporada 6

Malísimas noticias para los seguidores de 'Ley y Orden: Crimen organizado', ya que el thriller policiaco acaba de ser cancelado, quedándose así la serie sin temporada 6. Esto también apunta a ser la despedida definitiva de Christopher Meloni como el detective Elliot Stabler, personaje que también había interpretado en multitud de ocasiones en 'Ley y Orden: Unidad de víctimas especiales'.

Todo apuntaba en esa dirección

Lo cierto es que la situación de 'Ley y Orden: Crimen organizado' ya había sufrido un vuelco cuando se decidió que la temporada 5 se estrenase primero en Peacock y más tarde se emitiera en NBC, el canal que había lanzado en exclusiva las cuatro anteriores entregas. Estaba claro que había algo que no terminaba de funcionar y eso ha acabado llevando a su cancelación.

De hecho, la serie habría necesitado un nuevo showrunner en el caso de tener una temporada 6 -a lo que que sumar cada entrega de la serie tuvo un showrunner distinto, lo que impidió que nunca tuviese suficiente estabilidad-. Por lo visto sí que se tanteó la posibilidad de encontrar a alguien, pero fue finalmente descartado. Ese fue el último clavo en el ataúd para 'Ley y Orden: Crimen organizado'.

Por su parte, Christopher Meloni es posible que ya se oliera lo que iba a acabar sucediendo, pues hace tiempo que firmó para ser el protagonista de 'The Land', la nueva serie de Dan Fogelman, también creador de 'Galavant' o 'This is Us'. Vamos, que trabajo no le va a faltar.

La decisión es además definitiva, descartándose cualquier posibilidad de una resurrección en otra cadena o plataforma.

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