Llega la quinta temporada de 'Vikings' y esto es todo lo que nos espera

Cuando en marzo de 2013, History Channel estrenó 'Vikings', muchos nos acercamos con curiosidad a una serie nacida de una cadena a la que no asociábamos precisamente con la ficción. Si alguna vez existieron los filtros amorosos, sus efectos debieron ser como los que provocaba esta serie. Nos sentimos atrapados por la historia, sublevados por unos personajes tan épicos como humanos, que sabían vivir de una forma tan brutal y apasionada que era imposible sentirse indiferente.

Ahora, tanto tiempo después, 'Vikings' ya se ha convertido en un clásico de nuestra era, del que esperamos con ganas sus nuevos capítulos. El 29 de noviembre se estrena su quinta temporada en Estados Unidos. El 6 de diciembre lo hará en España a través de TNT. Los eventos ocurridos al final de la cuarta entrega de episodios dan una nueva dimensión a las tramas que aterrizarán en unos días.

Si no estáis al día con la serie, tened cuidado con los SPOILERS de los que hablaremos a continuación.

El mundo saltó por los aires

Desde sus inicios, 'Vikings' tuvo un nombre y un apellido: Ragnar Lothbrock. El vikingo que se atrevió a retarse a sí mismo y a llegar hasta Inglaterra o París, poniendo en jaque a las civilizaciones supuestamente mucho más avanzadas.

Pero, como sabéis todos los seguidores de la serie, la cuarta temporada nos dejó un hecho tan impactante como inevitable. 'Vikings' debía seguir creciendo y evolucionando y, para ello, el viejo Ragnar, antaño vencedor de tantas glorias, tenía que apartarse a un lado y dejar sitio a la savia más joven. Con unos capítulos tremendamente dolorosos para los fans, vimos ese declive de Ragnar que concluyó en una muerte que nos habla de su sagacidad para trazar planes incluso cuando éstos pueden suponer su propia destrucción. Ragnar quería su venganza contra los ingleses y ésta sólo podía llegar si los jabatos grunían al oír el sufrimiento del viejo jabalí.

En una temporada complicada, como siempre que hay profundas transformaciones en una serie que ha trabajado durante tanto tiempo su propia mitología, la transición llegó. Y los hijos de Ragnar son ahora los protagonistas que nos llevarán con su drakkar hasta nuevos puntos de esa Edad Media tan retorcidamente adictiva. Lagertha o Floki han superado una criba que se ha llevado a algunos grandes personajes como Aslaug o el Rey Ecbert. ¿Qué pasará ahora?

La esperada quinta temporada de 'Vikings'

En primer lugar, hemos de destacar que, de nuevo, tendremos 20 capítulos que se emitirán con un parón intermedio. 'Vikings' se ha hecho adulta y es un ingrediente de lujo para una parrilla como la de History, que no duda en exprimir todo su potencial. De hecho, también sabemos que la serie ya ha sido renovada por una sexta temporada aún cuando esta quinta no se ha estrenado. Lo que nos explica la confianza del canal en uno de sus productos estrella.

Una de las novedades más interesantes de la nueva temporada es la llegada de un personaje al que ya se nos presentó en el final de la cuarta tanda, un avance que nos habla de la importancia y peso de su presencia. Se trata del obispo Heahmund, al que da vida Jonathan Rhys Meyers. La participación de Rhys Meyers se entiende también como una apuesta personal de Michael Hirst, el creador de 'Vikings', para quien es un actor fetiche con el que ya contó en otra serie histórica como 'Los Tudor'. Heamund, el obispo de Wessex, será, sin duda, uno de los grandes antagonistas de la temporada. En las pinceladas que la cuarta temporada nos regaló, apuntaba maneras, desde luego.

En esta línea, uno de los momentos más intensos que se prevé para la quinta temporada es el que viviremos a costa de la batalla de York que enfrentará a los dos titanes de la quinta temporada. Heamund, un obispo como no podemos imaginar ahora, pues pertenece a una época en la que los clérigos eran también guerreros y Ivar Sin Huesos, el hombre capaz de liderar a un ejército aún sin poder caminar. Como escenario de esta apoteósica confrontación, el equipo de producción ha reconstruido la que fuera la ciudad de la época, con sus callejuelas, sus carriles... en los exteriores del estudio.

Otra de las tramas que cobrará mucha importancia será la protagonizada por Floki, que iniciará uno de esos viajes de exploración por los que los vikingos ganaron tanta fama. Tal y como podemos ver en el vídeo de más arriba, publicado por History Channel, el personaje llegará hasta Islandia. Para ello contará con un valioso aliado, el guerrero Ketill Flatnose. El actor que le dará vida será Adam Copeland, un conocido "luchador" del mundo del wrestling, al que seguro que muchos recuerdan como Edge.

Bjorn también es un personaje que, al haber conocido desde los inicios de la producción, tiene nuestro más hondo cariño. Ahora que los hijos de Ragnar se disputan el lugar de honor en el liderazgo vikingo, Bjorn se apartará un tanto de las disputas centrales para seguir a la caza de su sueño: el descubrimiento de más y más regiones de un mundo que no es tan pequeño como los antiguos pobladores pensaban. Bjorn, con un grupo de guerreros, viajará hasta el desierto del Sáhara. Lo que supondrá, como el mismo Hirst ha explicado, una nueva paleta de colores y paisajes nunca vistos antes en la serie.

¿Y qué pasa con Rollo? El vikingo que se hizo cristiano, el que alcanzó un reino de manos de una princesa tan fiera como cualquier guerrera vikinga. Parecía que su futuro quedaba finalmente atado después de esa escapadita con sus antiguos camaradas. El fichaje del actor, Clive Standen, por parte de la serie de NBC 'Taken', hizo que muchos pronosticaran que su recorrido en 'Vikings' había concluido. Pero esto no sería así y, aunque durante los primeros capítulos de la temporada no podremos verlo, los rumores indican que Rollo sí tendrá presencia en esta nueva entrega de la ficción que le hizo tan popular.

Rollo, Lagertha, Ivar, Bjorn, Floki... Sí, a mí también me pasa. Es oír estos nombres y mi cerebro se sacude como unas castañuelas. Ya queda pero que muy poquito para poder reencontrarnos con ellos. ¡Larga vida a 'Vikings'!