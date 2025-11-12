Llevábamos casi un año sin noticias de 'Dune: La profecía'. La temporada 2 de la serie de ciencia ficción de HBO Max se ha puesto por fin en marcha

Falta de noticias y 'Dune: La profecía' parecen ir siempre de la mano y ya parecía que íbamos a tener las mismas dudas de si esto sigue adelante que tuvimos meses antes del estreno. Pero afortunadamente no es así y desde HBO Max acaban de anunciar el arranque del rodaje de la temporada 2 de la precuela de 'Dune'.

Si bien todavía no avanzan una fecha de estreno para los ocho nuevos episodios (ya vimos que esto les lleva su tiempo), la producción de la nueva temporadas se está llevando a cabo en numerosas localizaciones de España, Hungría y Jordania. A las órdenes estará de nuevo Alison Schapker.

Rumbo a Arrakis

Entre las novedades tenemos los primeros nuevos miembros del reparto. Indira Varma, Ashley Walters y Tom Hollander se incorporan a un elenco ya nutrido por Emily Watson, Olivia Williams, Travis Fimmel, Jodhi May, Sarah-Sofie Boussnina, Josh Heuston, Chloe Lea, Jade Anouka, Faoileann Cunningham, Edward Davis, Aoife Hinds, Chris Mason, Shalom Brune-Franklin, Jessica Barden, Emma Canning, Yerin Ha, Barbara Marten y Tessa Bonham Jones, entre otros.

Sobre esta nueva temporada de 'Dune: La profecía' poco adelantan respecto a la trama. Al final de la primera temporada vimos que Arrakis se iba a convertir en uno de los escenarios principales, con Valya, Ynez y Keiran aterrizando en el planeta en búsqueda de respuestas e intentar averiguar quién fue quien convirtió a Desmond en un arma.

Como podemos imaginar, con un rodaje recién anunciado, aún tendremos que esperar un rato largo para ver la continuación de esta precuela. Una serie, recordemos, que nos lleva al pasado remoto de la saga en una historia inspirada en 'La hermandad de Dune'.

