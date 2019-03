Marvel está desarrollando una antología animada basada en la línea de cómics 'What If' para Disney+

¿Estás decepcionado y de capa caída después de ver 'Capitana Marvel' y no tienes ganas de más capas, antifaces y superpoderes? ¿Te ha encantado la aventura de Carol Danvers y la infinidad de largometrajes y shows superheróicos que se atisban en el horizonte te paren pocos? No hay problema, en Disney tienen planes de seguir explotando su gallina de los huevos de oro. ¡Y de qué manera!

Gracias al medio SlashFilm hemos sabido que en Marvel Studios se encuentran desarrollando una nueva serie animada para la plataforma de streaming Disney+ bajo la supervisión del propio Kevin Feige, en la que se contarán historias que no serán canon en el Universo Cinematográfico de Marvel; algo que tiene especial sentido, porque la producción adaptará la línea 'What If' de los cómics marvelitas con un formato de antología.

Para los neófitos, cabe explicar que susodicha línea 'What If' nació en el año 1977 y se ha extendido hasta nuestros días en unos 200 números y nueve volúmenes. En ella se exploran conceptos "imposibles", retorciendo la realidad y el statu-quo del universo de las viñetas, dando lugar a arcos argumentales tan disparatados como "qué pasaría si Venom utilizase al Castigador como huésped", "qué pasaría si Iron Man se quedase atrapado en la época del Rey Arturo" o "qué pasaría sí Lobezno matase a Hulk". La cantidad de posibilidades es casi infinita. De hecho, uno de los episodios adaptará la historia "qué pasaría si Loki encontrase el martillo de Thor".

Por el momento no han trascendido si la nueva serie de Disney+ utilizará las premisas existentes en el papel para dar forma a sus episodios autoconclusivos o si los actores que han dado vida a los héroes en la gran pantalla para el MCU volverán a encarnarlos en la sala de doblaje —parece ser que esta es una de las ideas que se barajan con fuerza—, pero no hay duda de que el sistema de VOD de la compañía del ratón Mickey cada vez tiene un futuro catálogo más prometedor.