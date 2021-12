Marvel también arrasa en descargas: 'Bruja Escarlata y Visión' es la serie más popular en torrent de 2021

Sucediendo a 'The Mandalorian' en 2020 (y esta a 'Juego de Tronos'), tenemos nueva reina de las descargas por torrent en este año 2021. Según Torrentfreak, 'Bruja Escarlata y Visión' ha sido la serie más descargada del año en este protocolo P2P.

Pero no es la única serie de Marvel en Disney+ en ocupar el top, ya que la totalidad de la fase 4 se encuentra entre las diez series más descargadas. Esto lo que parece confirmar es un "cambio de guardia" en torno a la demanda global de los usuarios en "favor" de las ficciones de la plataforma del ratón.

En medio de las cinco series se cuela 'The Witcher', la serie protagonizada por Henry Cavill y cuya segunda temporada se estrenó hace unos días. En último lugar destaca 'La rueda del tiempo', que confirma que ha sido una de las series más seguidas del año también por canales no oficiales. Este es el listado completo:

Menciones especiales reciben 'La casa de papel' y 'El juego del calamar' que, debido a la metodología, no han entrado en el top. Desde la web avisan que si tomasen en cuenta temporadas completas, la española hubiera ocupado el quinto puesto y la coreana también hubiera entrado en la lista. Algo que no cuadra demasiado viendo que 'The Witcher' está tercera en el top y también lanza temporada completa.