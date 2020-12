'The Mandalorian' lidera la lista de las series más descargadas por torrent en 2020 pero Disney+ sigue creciendo gracias a 'Soul'

La web Torrent Freak publica todos los años una lista con las diez series más descargadas, en la cual últimamente siempre encontrábamos a 'Juego de Tronos' al frente de la misma. Sin embargo, la adaptación de las novelas de George R. R. Martin ya llegó a su fin y este 2020 ha sido 'The Mandalorian' la que se ha hecho con ese curioso honor.

La serie protagonizada por Pedro Pascal se tuvo que contentar con la tercera posición en 2019, nada mal si tenemos en cuenta que su primera temporada no se estrenó hasta noviembre de ese año. En 2020 ha tenido 12 meses para seguir sumando descargas a través de BitTorrent y eso le ha permitido auparse al primer lugar:

Merece la pena destacar que hay cuatro series en el Top 10 que no aparecieron en el mismo el año pasado, algo que por un lado demuestra la creciente popularidad de 'The Boys', la buena acogida que ha tenido 'Star Trek: Picard' y añade más dudas a la decisión de HBO de no seguir adelante con una segunda temporada de 'El visitante'.

Por su parte, de 'Westworld' no hubo nueva temporada en 2019, de ahí que el año anterior no apareciera en la lista. Más allá de eso, muchos viejos conocidos y alguna ausencia lógica, que 'Chernobyl' era la que ocupaba la segunda posición en 2019...

El impacto de 'Soul' supera al de 'Wonder Woman 1984'

Dos películas que probablemente estén siendo muy descargadas estos días son 'Soul' y 'Wonder Woman 1984' -de esta última ya se sabe que está arrasando por esa vía-, las grandes apuestas de Disney+ y HBO Max para conseguir nuevos clientes estas navidades. En ambos casos, los ejecutivos pueden estar satisfechos, pero es cierto que 'Soul' ha generado un mayor interés por Disney+ que 'Wonder Woman 1984' por HBO Max.

Por ponerlo en cifras concretas, Bloomberg destaca que la aplicación móvil de HBO Max se descargó 544.000 veces entre el viernes 25 y el domingo 27 de diciembre, una cifra récord que alcanzó su punto álgido el domingo con 244.000 descargas, un récord en la corta vida de la plataforma que sabe a poco si nos fijamos en los datos de Disney+ en el mismo periodo de tiempo.

En concreto, de la aplicación móvil de Disney+ hubo 2,3 millones de descargas en ese periodo de tiempo, marcando un crecimiento del 28% respecto al fin de semana anterior. Obviamente, Disney+ está disponible en muchos más mercados que HBO Max, y además 'Wonder Woman 1984' también podía verse en los cines de Estados Unidos -donde no le ha ido nada mal dadas las circunstancias-, por lo que no es un comparativa del todo justa.