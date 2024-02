Netflix acaba de confirmar el mayor miedo de los fans de 'Stranger Things'. La temporada 5 y final de la serie de ciencia ficción todavía tendrá que esperar aún más para su estreno

Los fans de 'Stranger Things' llevan esperando ya 18 meses desde el estreno del final de la temporada 4 de la aclamada serie de ciencia ficción y terror para saber cuándo se van a estrenar los nuevos episodios de la serie. Por desgracia, Netflix acaba de confirmar su mayor miedo, y es que la temporada 5 no va a estar lista para su estreno en 2024.

Netflix acaba de confirmar que la temporada 5 de 'Stranger Things' no va a estrenarse a lo largo de este 2024. Es cierto que el rodaje ha arrancado recientemente, por lo que habría sido un milagro tener listos los nuevos episodios de una serie de esta escala tan pronto, pero siempre existía la posibilidad de que dividiese la temporada en dos tandas, cosa que ya hizo con su predecesora, para estirar así más la despedida definitiva.

Preparando el rodaje de la temporada 5 de 'Stranger Things'

Es verdad que la plataforma no lanzado un comunicado oficial al respecto, pero el hecho de no incluir a 'Stranger Things' en su lista de grandes estrenos para este 2024 no podría dejarlo más claro. Y es que la plataforma va a aprovechar cualquier oportunidad para lucir con orgullo uno de sus grandes emblemas.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

No es el único gran retraso

Por cierto, 'Stranger Things' no es el único bombazo de Netflix que se quedará sin nueva entrega en este 2024, pues la temporada 2 de 'Miércoles' también va a retrasarse hasta 2025. A cambio, la plataforma ha confirmado ya de forma definitiva que la temporada 2 de 'El juego del calamar' sí que llegará a lo largo de este año.

En Espinof: