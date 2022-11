Netflix sufre uno de los mayores fracasos de su historia con la serie que debía poner fin a uno de los mayores problemas de la plataforma

Netflix ha tenido multitud de éxitos y fracasos -bien reciente tenemos uno de lo más injusto- a lo largo de los años, pero la plataforma siempre ha tenido una gran debilidad que nunca ha terminado de corregir: las sitcoms. Ahora ha vuelto a sufrir un golpe durísimo con el tremendo batacazo que ha sufrido con 'Blockbuster'.

A priori, 'Blockbuster' sonaba como una gran idea, ya que la cultura del videoclub todavía tiene un hueco de privilegio en el corazón de muchos cinéfilos, y además estaba el factor de que fue Netflix la principal responsable de que dicha empresa se fuese a pique. Pero algo fallado. Bueno, en realidad muchas cosas.

Hundimiento absoluto

La más importante de todas es que el público le ha dado la espalda, ya que no hay ni rastro de 'Blockbuster' entre las diez series más vistas durante su primera semana en la plataforma. El Top 10 lo cierra la primera temporada de 'Manifest' con 20,3 millones de horas reproducidas, así que ha tenido que quedarse por debajo de esa cifra. Si es que ni ha pasado del sexto puesto diario en Estados Unidos -y solo aguantó un día en esa posición-, donde mejor debería estar funcionando.

Es cierto que los episodios de 'Blockbuster' son más cortos, por lo que esa métrica juega en su contra, pero a cambio eran 10 episodios y encima se estrenaron un jueves en lugar de un viernes. No hay excusa para este descalabro.

Otro punto que juega en su contra es que ha sido destrozada por la crítica, teniendo actualmente un paupérrimo 21% de reseñas positivas en Rotten Tomatoes. El consenso apunta a que tiene muy poca gracia y esta vez parece que el público también opina lo mismo.

Todo apunta a que la cancelación es inevitable -como pasó con 'En los boxes', de la que ya nadie se acuerda pese a estar protagonizada por Kevin James-, aunque siempre podría recibir una segunda oportunidad, que fue lo que sucedió con 'Space Force'. El problema es que luego Netflix lanzó los nuevos episodios con nula promoción, lo que llevó a su cancelación.

Eso sí, no dudo que en Netflix ya piensan en su próximo gran intento de conseguir una sitcom que pueda competir en popularidad con títulos como 'Friends', 'Seinfeld' o 'The Office'. Lo va a tener muy complicado para lograrlo, que es verdad que, por ejemplo, 'Unbreakable Kimmy Schmidt' no les fue nada mal, pero tampoco puede decirse que hiciera historia. Y con eso no basta.

