Oh my GOT! Análisis del arranque de la temporada final de 'Juego de Tronos': un capítulo tan soso como necesario

Estrenamos sección en Espinof con motivo del estreno de la octava y última temporada de 'Juego de Tronos'. En concreto, se trata de Oh my GoT!, un podcast dedicado a la popular serie de HBO. La primera parada es 'Invernalia', que ha sido desgranado a fondo por Raquel Rodríguez, de Vitónica, y Ángela Blanco.

En Oh my GoT! se repasará a fondo todo lo que sucede en cada uno de los capítulos, pero también habrá espacio para otro tipo de reflexiones y para pronósticos sobre lo que puede estar por venir en el gran acontecimiento televisivo de 2019, Eso sí, parece que 'Invernalia' no ha impresionado demasiado a ninguna de las dos.

Por mi parte no creo que haya sido para nada soso. Muchos de los mejores momentos de 'Juego de Tronos' son de personajes simplemente charlando y creo que ha sido un inicio de temporada modélico. Quizá haya sabido a poco -¡se pasa volando!- pero sienta las bases estupendamente y además te deja con uno de esos cliffhangers que te hace desear ver el siguiendo episodio cuanto antes.