Así debería ser el final de 'Juego de Tronos': mi teoría sobre quiénes van a morir y quién se sentará en el trono de hierro

Este domingo 14 de abril se estrena la octava y última temporada de ‘Juego de Tronos’. Hace ya tiempo quedó claro que no es una serie en la que encaje un final feliz con todos nuestros personajes favoritos celebrando su victoria. De hecho, todo apunta a una carnicería durante estos seis episodios y a que tendremos que decir adiós antes de tiempo a muchos de sus protagonistas.

A lo largo y ancho de Internet encontraréis infinidad de teorías sobre cuál podría ser el final de ‘Juego de Tronos’, pues hace tiempo que la serie superó a los libros de George R.R. Martin y lo único que podemos hacer ahora con conjeturas sobre lo que nos espera. Por mi parte, quedaría de lo más satisfecho con un desenlace así, ya que creo que simplemente tiene sentido con lo que ha sido la serie hasta ahora.

Una temporada final repleta de muertes

La destrucción del muro por parte de los caminantes blancos ya estuvo a punto de suponer la muerte de Tormund y Beric y me da la sensación de que mantenerlos con vida simplemente supuso aplazar lo inevitable. Nos espera la batalla más larga de la historia de la historia del cine y la televisión y ellos dos se postulan como dos de las bajas más lógicas.

El primero consiguiendo ese anhelado cariño por parte de Brienne, quien no me extrañaría que fuese quien acabe con el verdugo de Tormund, y el segundo quedando ya imposible una nueva resurrección. Teniendo en cuenta su forma de controlar el fuego parece la víctima propicia para sucumbir ante uno de los ataques del Viserion de hielo.

El campo de batalla también debería dejarnos más bajas y ahí personajes como Gusano Gris, Missandei, Daario, Jorah, Bronn o Podrick se postulan como bajas probables. En alguno de los casos todo se podría aplazar ante el inevitable enfrentamiento con Cersei y su ejército. Por mi parte, salvaría a Bronn y Podrick, personajes sin gran trascendencia pero que han acabado convirtiéndose en los dos únicos supervivientes que realmente me gustaría ver con vida al final de ‘Juego de Tronos’.

Subiendo en el escalafón de importancia dentro de la serie, Davos debería recibir aquí una muerte honorable, probablemente poco después de ver sucumbir a su odiada Melisandre. Ella misma dijo que volvería una última vez para morir y Varys quien aseguró que no estaría a salvo si volvía. Más claro que el agua. ¿Quién acabaría con ella? Por como quedaron las cosas no descarto que se sacrifique de alguna forma para ayudar a Jon.

Doy por descontado el enfrentamiento entre Sandor y Gregor Clegane hasta el punto de que me sentiría muy decepcionado si ‘Juego de Tronos’ no dirime sus diferencias de una forma clara y en la que probablemente no haya ningún ganador: los dos muertos con El Perro saboreando su victoria sobre La Montaña instantes antes de sucumbir a sus heridas. En mi cabeza esto sucede ya en Desembarco del Rey y es una de las etapas intermedias hasta que Arya llega a Cersei.

Jon o Daenerys, uno de los dos ha de morir

Pero no adelantamos todavía acontecimientos. Recordemos que antes se tiene que librar una inmensa batalla en Invernalia contra El rey de la noche y su ejército de caminantes blancos. El final de la séptima temporada aclaró que Jon es el verdadero heredero al trono y no su tía Daenerys, algo que está por ver que no provoque un conflicto irremediable en su relación cuando se descubra y la clave está en ver si sucede antes o después de esa lucha definitiva.

Por un lado, existe la posibilidad de que la unión haga la fuerza y entre ambos logren una ajustada victoria sobre El rey de la noche, dejando por el camino infinidad de bajas y puede que incluso con uno de los dos herido mortalmente para poder emerger victoriosos. Ahí me encaja más que Jon sea el sacrificado y que aseguren su muerte definitiva. Por otro, su alianza podría tambalearse ante esa revelación y en esa situación parece más lógico que la “sacrificada” sea Daenerys.

Una despedida de altura para Theon

Por otro lado, Theon al fin reunió el valor para enfrentarse al temible Euron, quien partió en busca de la Compañía Dorada para apoyar a su amada Cersei. Esta parte del relato parece abocada a la tragedia, con Euron asesinando a Yara justo delante de Theon para luego propinarle una paliza tremenda. Sin embargo, Euron es un fanfarrón y acabaría confiándose, algo que Theon aprovecharía para acabar con él -¿una daga envenenada quizá?-.

De esta forma, Theon recobra ese honor que nunca llegó a quedar claro que tuviera y se cierra su historia. Podría morir ahí mismo víctima de las heridas sufridas o ser atrapado por la Compañía Dorada si el enfrentamiento se produce cuando Euron ya ha contactado con ellos. ¿Acaso no veis a Euron capaz de pedir que nadie interfiera en su enfrentamiento con Theon?

Qué será de Gendry

Nos queda descolgado un personaje muy importante del que hasta ahora tampoco hemos sabido demasiado: Gendry, el hijo bastardo de Robert Baratheon. Por un lado, sería una solución con cierto ingenio que él acabase en el trono, ya que su historia sería una diferente a la que hemos visto hasta ahora y podría encajar como final. Por otro, sería una forma algo perezosa de zanjar las cosas recuperando un personaje algo “olvidado”.

No obstante. Gendry es el único heredero del linaje Baratheon y un aspirante razonable al trono. La cuestión es que en la serie nunca se ha incidido en su interés por reinar, por lo que simplemente debería ser un apoyo importante para quien ostente el liderazgo o una víctima más en el campo de batalla.

La inevitable muerte de Cersei

Una vez superada la amenaza de los caminantes blancos, toca vengarse de Cersei. Ahí es donde veo el enfrentamiento entre el Perro y la Montaña que mencionaba antes. Sospecho que la reina ya cuenta con la astucia de Varys y que por ahí llegará la muerte de este último. Para neutralizarle imagino que contará con la ayuda de Qyburn, cuya andadura llegará a su fin tras encontrarse con otros supervivientes enemigos. Mi apuesta es que es Arya quien acaba con él para así poder llegar hasta Cersei.

Durante mucho tiempo pensé que la muerte más apropiada para Cersei sería a manos de Arya. A fin de cuentas, está en su lista de gente a la que matar, pero ahí entra en escena una profecía -la tenéis en el vídeo de más arriba- que presagiaba su muerte. En ella se omitía un detalle esencial que sí aparecía en los libros de Martin: Cersei moriría estrangulada por su hermano pequeño.

Sería fácil pensar en Tyrion, pero el final de la séptima temporada quebró de forma definitiva la relación entre Cersei y Jaime, por lo que no me sorprendería para nada que fuese él quien acabase con la vida de su amada hermana antes de provocar una catástrofe mayor. El detonante definitivo perfectamente podría ser la muerte de Tyrion por culpa de Cersei, pero ahí no tengo muy claro cómo sucedería.

Los supervivientes

De esta forma, el reinado de los Lannister llegaría a su fin y tampoco sería raro que Jaime optase por quitarse la vida tras acabar con su hermana. De esta forma, de los personajes más importantes hasta ahora en la serie quedarían con vida Arya, Sansa, Daenerys o Jon -de ser Daenerys no me sorprendería que optase por destruir el trono de hierro para terminar de "romper la rueda"-, Brienne, Sam, Gilly y su bebé. Los Stark parecían acabados y son finalmente los que se hacen con una trágica victoria.

La posibilidad de la destrucción total

Tampoco resulta imposible concebir un final de la serie abiertamente trágico con el trono de hierro destruido y/o abandonado a su suerte tras la muerte de todos los aspirantes a ocuparlo. La visión que tuvo Daenerys en la temporada 2 podría apoyar este punto viéndolo desde la literalidad, pero en principio resulta más probable que sea una forma de adelantar la llegada de Jon al trono. A fin de cuentas, esta cubierto de nieve y ese es el apellido de Jon...