"Ojalá la serie no me hubiera adelantado". George R.R. Martin confirma que su final de 'Juego de tronos' será diferente

Ya han pasado dos años después del final de 'Juego de tronos' (Game of Thrones, 2010-2019) de HBO y aún continúa generando controversia. Muchos fans molestos por la conclusión de la serie de ocho temporadas tienen ahora un aliado en el propio George R.R. Martin, autor de los libros 'Canción de Hielo y fuego' en los que se basa. El escritor sigue trabajando en el sexto y penúltimo libro, 'Vientos de invierno' y posteriormente un volumen final atará toda la saga.

En una entrevista reciente con PBS en Chicago, Martin habló sobre sus sensaciones sobre la serie y su final:

"Mirando hacia atrás, ojalá pudiera haberme adelantado con los libros. Mi mayor problema fue que cuando comenzaron la serie, ya tenía cuatro libros impresos y el quinto salió justo cuando la serie comenzaba en 2011. Tenía una ventaja de cinco libros pero estos son gigantes, como sabéis; Nunca pensé que me alcanzarían, pero lo hicieron. Me alcanzaron y me pasaron".

Aunque Martin participó durante un tiempo en la sala de guionistas del programa, en el transcurso de las temporadas se acumularon suficientes cambios que no gustaron a los seguidores. Martin dijo que trabajar en este próximo libro le dará la oportunidad de reescribir ese final.

Martin no ha revelado ni siquiera una fecha aproximada de lanzamiento de 'Vientos de invierno' pero el año pasado dijo en una publicación de su blog que la cuarentena le dio un buen impulso para progresar en el trabajo:

“Paso muchas horas todos los días en 'Los vientos del invierno' y hago un progreso constante. Ayer terminé un capítulo nuevo, otro hace tres días, otro la semana anterior. Pero no, esto no significa que el libro esté terminado mañana o que se publique la semana que viene. Va a ser enorme y todavía me queda un largo camino por recorrer. Tengo días malos que me deprimen y días buenos que me animan, pero en general estoy satisfecho con la forma en que van las cosas ".