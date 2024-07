'Outlander' tira la casa por la ventana. Así lucen Claire y Jaime en el final de la temporada 7, y ya tenemos primer vistazo a la precuela 'Blood of My Blood'

Se está haciendo de rogar, pero cada vez queda menos para llegar al final de 'Outlander'. La séptima temporada de la serie de Starz llega dividida en dos tandas, y los últimos capítulos comenzarán a llegar a partir del próximo 22 de noviembre.

Para ir calentando motores, 'Outlander' ha tirado un poco la casa por la ventana y ya ha desvelado las primeras imágenes de los nuevos episodios con el regreso de Claire y Jamie Fraser.

Hora de volver a casa

La familia Fraser ha dado unas vueltas tremendas a lo largo de las últimas temporadas, y en este último tramo regresan a Escocia por primera vez en años. Las últimas tramas les llevaron a los Estados Unidos y se vieron envueltos en la Revolución Americana.

Starz ha revelado las primeras seis imágenes de la segunda parte de la temporada 7 de 'Outlander', poniendo el foco sobre todo en Jamie y Claire, los personajes de Catriona Balfe y Sam Heughan. El reparto de la temporada también incluye a John Bell, Richard Rankin, Sophie Skelton, David Berry, Charles Vandervaart, Izzy Meikle-Small y Joey Phillips.

Después de esta tanda de capítulos, 'Outlander' se prepara para su octava y última temporada... Y con esto llegaríamos al final del drama romántico y la adaptación de los libros de Diana Galbadon.

Eso sí, no nos despedimos del todo del universo de 'Outlander' porque Starz también tiene en marcha una precuela, 'Blood of My Blood'. Este spin-off está centrado en los padres de Claire, Julia Moriston y Henry Beauchamp, y en los padres de Jamie, Ellen MacKenzie y Brian Fraser.

Así que 'Blood of My Blood' también explorará las historias románticas de estos dos matrimonios y se ambientará en dos momentos temporales diferentes: a principios del siglo XX en Inglaterra y a principios del siglo XVIII en Escocia.

La precuela también ha dejado ver sus primeras imágenes, así que ya podemos ir conociendo a los protagonistas de 'Outlander: Blood of My Blood'. El spin-off se anunció en 2022, aunque por ahora no hay una fecha de estreno concreta.

