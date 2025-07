Por qué el concepto "Drácula surfero" te ayuda a definir, con dos palabras, el problema de casi todas las series modernas

Hasta hace no mucho no era disparatado hablar de la era del streaming como una edad dorada de la televisión. Hoy eso ya no queda tan claro. Estos años de la pequeña pantalla han sido capaces de construir algunas de las ficciones más sofisticadas de su historia, de atraer a celebrities que antes habrían ignorado "la caja tonta" y de crear propuestas originales y galardonadas. También han traído manías de las que muchos espectadores cada vez están más hartos.

Desde internet han intentado darle nombre. Un nombre de coña, pero un nombre al fin y al cabo. Entra en escena el "Drácula surfero", una hipotética serie que no existe pero que un twittero inventó en 2021 solo para hacer un chiste. Según el tweet, si en la vieja televisión se hubiese hecho una serie llamada 'Drácula surfero' lo veríamos surfear todas las semanas, mientras que si se hiciese hoy, la primera temporada estaría llena de flashbacks cansinos y no lo veríamos surfear hasta el final.

El chiste ganó tanta tracción que se aseguró un hueco en el Urban Diccionary, donde lo definen como la tendencia de las series (y especifica las de streaming) en dilatar los eventos lo máximo posible antes de darle al espectador aquello que realmente está interesado en ver. Usando una palabra que sí viene en nuestro diccionario, podríamos hablar de ello como la práctica de meter "relleno" hasta el último momento.

Cada vez cuesta más ver a Drácula surfear

Un vistazo más analítico a esto nos da a entender que el problema va mucho más allá del relleno. Si acaso, se puede debatir de la televisión moderna que está gravemente falta de relleno. Olvidamos que las series clásicas son mucho más largas, dilatadas y llenas de subtramas "prescindibles" que las modernas. De hecho, el propio Urban Dictionary usa para ilustrar su definición no una nueva serie de Netlix, sino el infame ejemplo de 'Smallville', una serie que tiene ya 24 años y en la que (spoiler) tienen que pasar diez temporadas hasta que el protagonista finalmente vuele en el último episodio.

¿Por qué nos queda entonces esa sensación de que el Drácula surfero sería una serie ridícula ahora y no antes? Pues quizás por una tendencia televisiva que llevamos tiempo lamentando, que es la paulatina desaparición del procedural. La posibilidad de elegir de entre un sobresaturado catálogo y no simplemente encender el canal que te gusta a la hora que puedes ha llevado a un cambio radical en cómo se plantean las ficciones.

Hace años la pequeña pantalla estaba llena de aventuras semanales, ya estuvieran protagonizadas por médicos, policías, chavales en la uni o amigos que frecuentan un bar. Hoy son una rareza, y las pocas que mantienen esa estructura añeja son alabadas por sentirse frescas, como el caso de la fantástica 'Poker Face' y sus casos semanales. En su lugar, los catálogos de Netflix o HBO Max están compuestos de ficciones que parecen todas miniseries, tengan una o tres temporadas. La televisión ha adoptado los formatos cinematográficos hasta el punto de que cada vez es más raro encontrar historias genuinamente episódicas.

Tampoco ayuda que las majors del streaming hayan forzado cada vez más a las series a ser más cortas, impactantes, prefiriendo cancelar una serie y estrenar otra similar por la dopamina de la novedad antes de seguir apoyando una que no está cuajando del todo. Es normal que no veamos a Drácula surfear cada semana despreocupado en aventurillas de la semana, sino que tengamos que verlo pasar por todo un arco dramático que nos cuenta su vida y justifica sus motivaciones. Con suerte veremos una segunda temporada de él, pero si no, los creativos se ven forzados a poner toda la carne en el asador a nivel dramático en esa primera.

Ante la falta de entretenimiento longevo y confiable, no es de extrañar que muchos espectadores estén pivotando a opciones como melodramas turcos. En España, la industria de las series diarias sigue siendo potente, y no fue hasta el año pasado que parecía revolucionario ver a Disney+ apostar internacionalmente por ellas haciendo de 'Regreso a las Sabinas' su primera serie de ese formato. Mientras el streaming insiste en producir series más costosas y enrevesadas, muchos encuentran su confort en aquel viejo entretenimiento de sencillamente encender la televisión y ver a sus personajes favoritos hacer lo de siempre.

