Se llamaba 'Los 4 fantásticos', pero a estos dibujos animados setenteros les faltaba un miembro clave para ganarse el nombre

Aunque algunos de aquellos clásicos sean para olvidar, hay un encanto innegable en las adaptaciones de Marvel antes de la llegada a Marvel Studios. Aquellas primeras producciones eran tontorronas, experimentales y hacía lo que podían con los recursos que tenían. Sin ellas, seguramente no habríamos llegado a los estándares de calidad que hay ahora con estas historias.

Entre ellas estaba 'Los 4 fantásticos', la serie de 1978 que trataba de transmitir el espíritu aventurero de los comics y el carisma de sus personajes. O al menos de la mayoría de ellos, porque al elenco principal le faltaba un miembro clave para justificar el nombre: Johnny Storm. En su lugar, se introdujo a Herbie, un simpático robotito que daba al equipo apoyo técnico.

La razón por la que no introdujeron a la Antorcha Humana es una de esas curiosidades legales que no tienen nada que ver con lo creativo. Entre los mayores aliados de Stan Lee en el momento era Universal, que había comprado los derechos para adaptar varios de sus personajes a televisión. Algunos fueron proyectos conocidos de éxito, mientras que otros se quedaron en un cajón como una serie de la Antorcha Humana. Efectivamente, la compañía estaba interesaba por alguna razón en aventuras en solitario de Johnny Storm sin su equipo.

Por alguna razón aquello no cuajó y la cosa se paró. Cuando Stan Lee volvió a intentar hacer una serie de Los 4 fantásticos encontró en NBC un nuevo aliado. Entonces se topó con una coyuntura particular, tenía los derechos de todos menos Johnny, que se lo había quedado Universal y no quería cederlos de vuelta. La solución fue entonces crear a un personaje original como Herbie.

Tampoco supuso un gran problema, pese a la brevedad del serial (duró solo 13 episodios) Herbie dejó una gran impresión en los fans hasta el punto de que acabaron metiéndolo en los cómics. Hoy se considera un miembro clásico tan importante como los demás, y la reciente llegada al MCU de la familia superheróica lo ha puesto codo con codo con Pedro Pascal y compañía.

