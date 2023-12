La serie de Netflix con un 100% de críticas positivas y aclamada por el público tendrá temporada 2. La plataforma renueva una épica aventura que ha conquistado a todo el mundo

Netflix se ha hecho de rogar un poco, pero ha decidido que ya era el momento de anunciar la renovación de una de sus mejores y más impresionantes series de 2023. Eso supone la confirmación de que 'Samurái de ojos azules' tendrá temporada 2 en la plataforma.

"Mizu tiene mucha más sangre que derramar"

Estrenada el 3 de noviembre, 'Samurái de ojos azules' es una serie creada por Michael Green y Amber Noizumi que cuenta la historia de Mizu, una maestra de la espada mestiza que planea una terrible venganza contra cuatro hombres que permanecen de forma ilegal en Japón durante el Periodo Edo.

La serie ha sido aclamada de forma prácticamente unánime por crítica y público. De hecho, cuenta con un 100% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes, mientras que en Metacritic consigue un alucinante 88 sobre 100. Para haceros una idea de lo alta que es esa nota, 'Breaking Bad' tiene una nota de 87 sobre 100 en esa misma página. Claro está, la gran diferencia está en el número de reseñas que tiene cada una de ellas.

Eso sí, la renovación de 'Samurái de ojos azules' no estaba para nada garantizada, ya que Green comentó en agosto -y lo retuiteó días después de su estreno- que era muy importante que la gente viese los episodios completos lo antes posible, ya que eso iba a jugar un papel fundamental en que hubiese temporada 2. Y es que aquí Netflix no se mojó encargando varias de golpe, lo cual habría acelerado el proceso, pero también el riesgo de gastarse demasiado dinero en algo que no funcionase en audiencias.

Por el momento se desconoce cuándo podremos ver la temporada 2 de 'Samurái de ojos azules', ya que el trabajo en la animación resulta fundamental y eso lleva bien de tiempo. Lo que sí tenemos ya es el siguiente comunicado de Green realizado con motivo del anuncio de su renovación:

Agradecemos a todo nuestro equipo y a nuestros espectadores de todo el mundo que hayan mostrado tanta pasión por Mizu y su camino de venganza. ¡Mizu tiene mucha más sangre que derramar! Estamos profundamente agradecidos a nuestros increíbles socios de Netflix por permitirnos continuar este viaje.