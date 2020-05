'Sex Education': todo lo que sabemos sobre la temporada 3 de la serie de Netflix

Hace ya casi cuatro meses que Netflix anunció la renovación de 'Sex Education' por una tercera temporada. No fue una sorpresa que nos pillase por sorpresa dada la gran popularidad de la serie creada por Laurie Nunn, pero nunca está de más tener la confirmación por parte de la plataforma.

A continuación vamos a repasar todo lo que sabe de la tercera temporada, desde su historia hasta su reparto, pasando también por cómo se ha visto afectada por el coronavirus.

Esta tercera temporada tendrá que solventar todos los cabos sueltos dejados al final de la segunda, pero el más importante es sin duda la decisión de Isaac de eliminar el mensaje de voz con el que Otis expresaba sus sentimientos hacia Maeve.

Eso sí, Maeve seguro que está muy ocupada pensando en su decisión de denunciar a su madre ante servicios sociales. Por su parte, Eric se decide finalmente por Adam, quien mantiene su particular camino para convertirse en una persona mejor, algo que no puede decirse de su padre.

Además, Aimee parece que poco a poco va superando su experiencia traumática en el autobús, mientras que Jackson parece haber encontrado su lugar en la vida como adolescente tras abandonar la natación. Y habrá que ver cómo evoluciona la relación entre Ola y Lily.

No nos olvidemos tampoco de que Jean ha descubierto que está embarazada de Jakob, Su relación parecía condenada al fracaso por la incapacidad de ella para comprometerse, pero esto sin duda complicará todo aún más.

Está garantizado el regreso de los personajes de Otis (Asa Butterfield), Jean (Gillian Anderson), Eric (Ncuti Gatwa), Maeve (Emma Mackey), Aimee (Aimee Lou Wood), Adam (Connor Swindells), Jackson (Kedar Williams-Stirling), Ola (Patricia Allison), Lily (Tanya Reynolds), el director Groff (Alistair Petrie), Olivia (Simone Ashley), Ruby (Mimi Keene), Anwar (Chaneil Kular), Steve (Chris Jenks), Miss Sands (Rakhee Thakrar), Mr Hendricks (Jim Howick), Jakob (Mikael Persbrandt), Maureen (Samantha Spiro), Sofia (Hannah Waddingham), Roz (Sharon Duncan-Brewster) y Remi (James Purefoy).

También se cuenta con el regreso de lo tres grandes fichajes de la segunda temporada: Rahim (Sami Outalbali), Viv (Chinenye Ezeudu) e Isaac (George Robinson). Queda en el aire el posible regreso de Anne-Marie Duff como la madre de Maeve, pero de producirse parece probable que lo dejarían como una sorpresa.

Estaba previsto que el rodaje de la tercera temporada arrancase este mes de mayo en Gales, pero Netflix ha decidido cancelar el arranque de las grabaciones como medida de precaución por la crisis del coronavirus. Por el momento se desconoce cuándo se retomarán.

Como es lógico, estamos sin tráiler al no haber empezado las grabaciones, pero sí tenemos el simpático teaser con el que Netflix anunció la renovación de la serie por una tercera temporada y que tenéis a continuación:

let’s talk about sex baby, let’s talk about season 3 (of Sex Education) pic.twitter.com/qvRIiXwp9B