'The Office': Dwight entra en 'Matrix' en esta hilarante escena eliminada del final de la serie

Casi ocho años después de su final, 'The Office' sigue dando de qué hablar y es que con su aterrizaje en Peacock, la plataforma propia de NBC Universal, han salido a la luz horas de extras y material inédito. Y esto incluye esta fantástica secuencia de apertura que fue eliminada del final de la serie porque, simplemente, no cabía.

En ella vemos a Dwight (Rainn Wilson), por entonces gerente de Dunder-Miffin, siendo de nuevo objeto de una broma por parte de Jim (John Krasinski) y Pam (Jenna Fischer) al hacerle creer que vive en Matrix y que ha sido escogido para salir de la simulación.

Esta secuencia estaba diseñada para abrir este episodio final de 'The Office', cuyo guion original tenía unas setenta y cinco páginas según su director Ken Kwapis. El episodio era doble, con una duración de 52 minutos, por lo que podríamos pensar que hubiera habido tiempo para que cupiese en el montaje final... pero no.

Esta formidable escena forma parte de la colección de extras lanzada con motivo del estreno en Peacock de 'The Office'. De hecho no es el único material que podemos ver públicamente sin ser suscriptores (lamentablemente no parece haber planes para que llegue la plataforma a España), sino que también podemos divertirnos con un mix de 15 minutos de extras, tomas falsas y escenas eliminadas.