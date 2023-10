Tony Tony Chopper llegará en la temporada 2 de 'One Piece' y Eiichiro Oda ya tiene una actriz en mente para hacer del renito en la serie de Netflix

Después de varias semanas después de su estreno, 'One Piece' sigue manteniéndose en el Top 10 de las series más vistas de Netflix y ya sabemos que la segunda temporada de la serie está en marcha.

Hay muchas preguntas sobre el nuevo arco, aunque Eiichiro Oda ya ha confirmado la llegada de Tony Tony Chopper a la tripulación de los Sombrero de Paja. Y parece que ya tiene una candidata para interpretarle en su versión de carne y hueso.

Otra veterana de los live action

Habrá que ver cómo traen en 'One Piece' a Chopper a la vida, aunque por ahora la gran apuesta parece ser mediante maquillaje y prótesis como se ha logrado con los gyojin de Arlong. En cualquier caso falta fichar a un actor o a una actriz que aguante la transformación, y parece que Oda ya le ha ofrecido el papel a Kanna Hashimoto.

En una reciente entrevista con la actriz, Hashimoto ha revelado que recientemente Oda le ofreció, medio en broma medio en serio, hacer de Tony Tony Chopper en la segunda temporada de 'One Piece'... Pero también que lo ha rechazado.

La idol y actriz japonesa ya ha participado en un buen puñado de live actions de anime como 'Gintama', 'Kingdom', 'The Disastrous Life of Saiki K.' o 'Kaguya-sama: Love is War', pero se ve que no se imagina con cuernos de reno.

Aún así, nos da una pequeña idea de lo que pueden tener los creadores de la serie en mente para traer a Chopper a la vida, aunque muchos apostamos más por un niño que por una actriz adulta. En cualquier caso, seguramente tengamos que esperar a que termine la huelga de actores de Hollywood para que el tema de los nuevos fichajes de 'One Piece' se vaya moviendo, al menos el de Jamie Lee Curtis como Kureha, que parece que está casi, casi asegurado.

