Algo terrible está a punto de ocurrir en el terrorífico tráiler de 'IT: Bienvenidos a Derry', que marca el regreso de Pennywise

Derry, puede parecer una ciudad pintoresca y tranquila de Maine, pero en realidad es el escenario ideal para que las pesadillas campen a sus anchas. Así se puede ver en las nuevas imágenes de 'IT: Bienvenidos a Derry', la adaptación de Stephen que está a punto de estrenarse en HBO Max. La serie y precuela traerá de regreso a Bill Skarsgård como Pennywise, el payaso asesino que se esconde en las alcantarillas y promete expandir el universo de 'It' con una mirada más profunda a los orígenes de su mal absoluto.

Vuelve el rey de la fiesta

El avance sitúa la acción en 1962, mucho antes de los acontecimientos que conocimos en la novela y sus adaptaciones cinematográficas. Allí, un grupo de jóvenes empieza a preguntarse qué ha ocurrido con un amigo que ha desaparecido. “¿Crees que alguien podría secuestrar a un niño y esconderlo bajo tierra? ¿En las alcantarillas?”, se escucha en el tráiler, subrayando la atmósfera de incertidumbre y miedo que empieza a envolver a los habitantes de Derry.

La fachada idílica de esta ciudad se resquebraja mientras la amenaza adopta formas cada vez más siniestras y entre las imágenes más perturbadoras destaca el instante en que Pennywise aparece tras su característico globo rojo, apenas insinuando su rostro y seguido de la visión de una joven empapada en sangre y gritando.

La serie se presenta como una experiencia terrorífica y cargada de tensión, adelantando que el mal en Derry no solo persiste, sino que está a punto de desatarse con más fuerza que nunca. 'IT: Bienvenidos a Derry' llegará a HBO Max el 27 de octubre, justo a tiempo para Halloween.

