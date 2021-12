'Atlanta' lanza el nuevo tráiler y la fecha de estreno de la temporada 3: Paper Boi y compañía se van a Europa en los nuevos episodios de la serie

¡Feliz navidad! Tres años después, vuelve 'Atlanta' y no sé por qué no estamos ya haciendo maratón (respuesta: no está en ninguna plataforma en España, todavía). El canal estadounidense FX ha anunciado que el 24 de marzo estrenará los dos primeros episodios de la temporada 3 de la comedia de Donald Glover y compañía.

Además, este día de navidad desde Disney han lanzado el nuevo teaser de la temporada en medio de su cobertura de los partidos de la NBA de este día de Navidad. La temporada, además, se estrenará en Hulu, lo que aumenta las posibilidades de que, por fin, podamos ver la serie en condiciones (probableme en Disney+ ya que en Latinoamérica está en Star+).

Compuesta por diez episodios, esta temporada pilla a Paper Boi (Brian Tyree Henry), Earn (Donald Glover), Darius (LaKeith Stanfield) y Van (Zazie Beetz) en medio de una gira europea que está siendo todo un éxito en lo que el grupo intenta navegar por sus nuevos parajes como forasteros.

Glover sigue al frente de la serie junto a su hermano Stephen y el pulcro estilo directorial de Hiro Murai (colaborador habitual del que hemos podido ver hace poco en 'Estación once').