'Better Call Saul': sensacional tráiler de la temporada 6 y final de la precuela de 'Breaking Bad' con Bob Odenkirk

Aquí os traemos el sensacional tráiler de la sexta y última temporada de 'Better Call Saul'. Ha llegado la hora de despedirnos de esta excelente precuela de 'Breaking Bad' protagonizada por Bob Odenkirk y todo apunta a un desenlace de primera categoría.

La fecha de estreno (y de la despedida)

Os recordamos que la temporada final de 'Better Call Saul' se estrenará el 18 de abril de 2022 con la emisión de dos episodios en el canal AMC. La serie se tomará un pequeño parón el 23 de mayo antes de volver a antena el 11 de julio. Eso sí, la fecha que debéis tener marcada en rojo es la del 15 de agosto. Será entonces cuando se estrene el último capítulo de la serie.

Odenkirk, ya recuperado del ataque al corazón que sufrió en pleno rodaje, Jonathan Banks, Rhea Seehorn, Patrick Fabian, Michael Mando, Tony Dalton, Giancarlo Esposito y Daniel y Luis Moncada serán los protagonistas de esta temporada 6 de la serie. Además, seguro que hay alguna sorpresa...

Creada por Vince Villigan y Peter Gould, 'Better Call Saul' quizá nació como esa serie que tampoco hacía falta, pero luego ha ido creciendo temporada a temporada hasta el punto de que no está ya tan claro que no sea tan buena o incluso mejor que 'Breaking Bad'.