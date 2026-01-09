Dave Bautista y Jason Momoa cumplen su sueño de trabajar juntos en 'Los hermanos demolición'. Su tráiler promete un cóctel de acción y comedia de lo más apetecible

Está claro que el cine puede unir a compañeros de reparto de lo más extraños pero, de igual modo, puede juntar en un mismo largometraje a intérpretes que parecen estar hechos los unos para los otros. Este es el caso de Jason Momoa y Dave Bautista, quienes, después de haberlo deseado durante una larga temporada, colaborarán por primera vez en la comedia de acción 'Los hermanos demolición', que acaba de presentar su tráiler.

Demoliendo, que es gerundio

Este es uno de esos casos en los que el típico título que podría pasar totalmente desapercibido entre la maraña de estrenos en salas de cine y plataformas de streaming, termina llamando poderosamente la atención gracias a un avance de lo más contundente. Y es que, tal y como puedes ver sobre estas líneas, la ensalada de galletas y tiros que promete el largometraje se antoja de lo más apetecible.

'Los hermanos demolición', producida por Amazon MGM Studios, también invita a la confianza gracias al nombre de su máximo responsable: Ángel Manuel Soto. Si su nombre no te dice nada, cabe destacar que dirigió uno de los mejores largometrajes de DC estrenados hasta la fecha; una 'Blue Beetle' que, sin esperar prácticamente nada de ella, terminó enamorando a no pocos espectadores gracias a su cóctel de acción y comedia.

En lo que respecta a lo estrictamente argumental, la sinopsis reza lo siguiente:

"Dos hermanastros distanciados, Johnny y James, se ven obligados a reunirse tras la misteriosa muerte de su padre. Mientras se disponen a descubrir la verdad, salen a la luz secretos ocultos y se ponen a prueba las lealtades, desvelando una conspiración que puede destrozar a su familia. Juntos, están dispuestos a destruir cualquier cosa que se interponga en su camino".

'Los hermanos demolición' se estrenará el próximo 28 de enero en Amazon Prime Video, con un reparto que incluye nombres como los de Claes Bang, Temuera Morrison, Frankie Adams y Morena Baccarin. Veremos si está a la altura de su carta de presentación.

