Después de desternillarnos con 'I Think You Should Leave', Tim Robinson destapa una conspiración en el tráiler de su nueva comedia para HBO Max

El 13 de octubre la plataforma estrena 'The Chair Company'

albertini

Albertini

Es el responsable de una de las mejores comedias del lustro, 'I Think You Should Leave' y ahora salta de Netflix a HBO Max y de subgénero cómico con una de las series más esperadas de este 2025. Lo nuevo de Tim Robinson se estrena el 13 de octubre en España (el 12 en EE.UU.) y ya tenemos aquí su divertidísimo tráiler.

Sin perder la silla

En 'The Chair Company', Robinson se pone en la piel de un oficinista que, tras un incidente embarazoso en el trabajo, descubre «un gran problema» que puede causar víctimas en masa, según escuchamos en la preocupada llamada que realiza el personaje. Toda una conspiración en la que se ve envuelto.

Robinson como Ron Trosper encabeza el reparto de la serie junto a Lake Bell como Barb Trosper, Sophia Lillis como Natalie Trosper, Will Price como Seth Trosper y Joseph Tudisco como Mike Santini. Además, Lou Diamond Phillips vuelve a aparecer como Jeff Levjman.

'The Chair Company' consta de ocho episodios que se irán emitiendo en dosis semanales hasta concluir el 1 de diciembre. La serie está creada por Tim Robinson y Zach Kanin. Andrew DeYoung y Aaron Schimberg son los directores de la serie.

