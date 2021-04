'Dexter' presenta el primer tráiler de la temporada 9: el psicópata encarnado por Michael C. Hall regresa 8 años después

Ocho años después de su final, tendremos nuevos asesinatos preparados para el regreso de Dexter Morgan. La cadena estadounidense Showtime ha lanzado el primer teaser trailer (al menos el primero en condiciones) de la temporada 9 de 'Dexter', que nos traerá de vuelta al asesino en serie este próximo otoño.

El teaser nos sitúa en ese paisaje invernal remoto en el que vimos por última vez al personaje de Michael C. Hall. Eso sí, ahora se ha afeitado y, aparentemente, con una nueva víctima en su cabaña a juzgar por los amordazados gritos que escuchamos.

Pocos detalles conocemos todavía de este regreso de la serie, sí que sabemos que tendrá diez episodios y que el reparto tendrá a la cabeza el fichaje de Clancy Brown como el antagonista: el cacique local de Iron Lake, poderoso e influyente, con el que no conviene estar "a malas".

Un nuevo final

El resto del elenco es totalmente nuevo: Johnny Sequoyah, Julia Jones, Alano Miller, Michael Cyril Creighton, Jack Alcott, David Magidoff, Jamie Chung y Oscar Wahlberg. No sé hasta qué punto esto puede querer decir que no tendremos visitas del pasado, pero sería una pena no tener algún cameíto.

Clyde Phillips, showrunner de las primeras cuatro temporadas de la serie (las buenas, podemos discutir), es el encargado de materializar este regreso que se toman como un "segundo final", una segunda oportunidad para cerrar la historia de Dexter a través de estos postreros diez episodios:

"No vamos a traicionar al público y decir "Ooops, fue todo un sueño". Lo que pasó hace ocho años sucedió en esos años. Diez años, o los que sean, han pasado desde que se emitió la serie y eso se reflejará en la misma. En lo referente a acabar la serie, esto no se parecerá a cómo fue el final original. Es una gran oportunidad para escribir un segundo final para nuestra serie y Showtime ha sido muy amable al respecto."

Habrá que ver si es verdad.