El salvaje tráiler de 'Ghostland' promete el regreso en plena forma del director de 'Martyrs'

Recuerdo con especial cariño asistir hecho un manojo de nervios al pase de 'Martyrs' en el Festival de Sitges del año 2008. Los comentarios que circulaban sobre el salvajismo de la película de Pascal Laugier y los rumores sobre una ambulancia aparcada en la puerta del cine Retiro por si a algún espectador le daba un "parraque" ante tanta intensidad, pusieron mis expectativas por las nubes. Lo mejor de todo es que la proyección no decepcionó en absoluto.

El director galo, uno de los adalides de la nueva ola de terror francés de principios de siglo conocida como "Horreur Nouvelle Vague" me defraudó con su siguiente e irregular trabajo titulado 'El hombre de las sombras'; pero hoy, después de ver el brutal tráiler de 'Ghostland' —que podéis ver tras estas líneas—, he recuperado la esperanza en presenciar el regreso al horror puro y duro del mejor Laugier; ese que me dejó clavado en la butaca hace casi diez años.

Descrita como como "Stephen-Kingiana" —traducción libre de "Stephen King-esque"—, oscura y aterradora, 'Ghostland' gira en torno a Beth, una escritora de terror, y su hermana Vera se reunirán de nuevo con su madre en la casa en la que, dieciséis años atrás, fueron asaltadas por un grupo de asesinos. Como era de esperar, los fantasmas del pasado harán acto de presencia y pondrán a la familia en no pocas situaciones de lo más desagradables.

No sé si es fruto de la emoción, pero este avance del largometraje —anteriormente conocido como 'Incident in a Ghost Land'— me ha dejado entrever lo que podría ser una de las producciones de terror clave para este 2018. Por desgracia, a día de hoy, no cuenta con fecha de estreno por estas tierras, estrenándose el próximo 14 de marzo en cines galos. Esperemos que desembarque pronto en nuestras pantallas, porque promete una experiencia de lo más enervante.