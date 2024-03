Elisabeth Moss es una espía en la misión más peligrosa de su vida en el potente tráiler de 'The Veil', la nueva miniserie del creador de 'Peaky Blinders'

Steven Knight, el creador de 'Peaky Blinders' no para de sacar series. Si en estos días va a estrenar para BBC 'This Town', el mes que viene lanzará su nuevo thriller: 'The Veil'. Miniserie de seis episodios protagonizada por nuestra querida Elisabeth Moss ('El cuento de la criada').

Con un estreno programado por el canal estadounidense FX para el 30 de abril (Disney+ no ha confirmado todavía la fecha de estreno a nivel internacional), el thriller cuenta la historia de una espía, especializada en operaciones de incógnito, a la que le asignan el "rescate" de otra mujer (Yuman Marwan) en Turquía. Aquí se desarrollará todo un juego de verdades, mentiras y secretos que pueden cambiar todo el panorama.

Espía como puedas

Junto a Moss, la serie cuenta en su reparto con Josh Charles, Dali Benssalah, Yumna Marwan, Haluk Bilginer, Alec Secareanu, Thibault de Montalembert, Kbna Holdbrook-Smith, James Purefoy, Joana Ribeiro, Phil Langhorne, Dan Wyllie y Aron von Andrian, entre otros.

Como decíamos, no es la única serie de Steven Knight que tendremos en un futuro próximo. Además de esta y la ya mentada 'This Town', probablemente veamos en Disney+ y también en unos pocos meses 'Ten Thousand Blows', drama de época ambientado en el mundillo del boxeo clandestino en la Londres victoriana. También, este otoño comenzará a rodar la película de los 'Peaky Blinders'.

En Espinof: