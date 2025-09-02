HOY SE HABLA DE

Esta es una de las comedias televisivas que más quiero ver este año. Glen Powell hace un 'Sra. Doubtfire' en el tráiler de 'Chad Powers'

Basada en el personaje de Eli Manning, Disney+ estrena próximamente esta nueva serie

Desde que se anunció el año pasado, pasó a ser una de las series que más espero de este 2025 y su tráiler me ha dado las sensaciones que me confirman que voy a pasármelo bien con lo nuevo de Glenn Powell. Llega el 30 de septiembre a Disney+ con sus dos primeros episodios y lleva por título 'Chad Powers'.

Basada en el personaje creado por la estrella del NFL Eli Manning, quien ejerce de productor ejecutivo, nos encontramos con una comedia futbolística que sigue a un jugador que truncó su carrera universitaria tras una gran cagada. Ocho años después, Russ Holliday intenta resucitar sus sueños y se disfraza como Chad Powers, un talentosos jugador que acaba en un equipo en dificultades.


Sr. Doubtfootball

El reparto de 'Chad Powers' cuenta junto a Powell con Perry Mattfeld como Ricky, Quentin Plair como el entrenador Byrd, Wynn Everett como Tricia, Frankie A. Rodriguez como Danny y Steve Zahn como el entrenador Jake Hudson. Además, veremos a Clayne Crawford, Toby Huss, Colton Ryan, Xavier Mills y Keese Wilson, entre otros.

Ojo porque en el guion encontramos al mismo Powell, que colabora junto a Michael Waldron ('Loki') como cocreador y coguionista, algo que me supone una gran garantía. La serie será breve, con tan solo seis episodios de media hora que se irán estrenando cada martes.

