Este impresionante drama carcelario regresa con Bella Ramsey y ya tenemos tráiler y fecha de estreno de su temporada 2

Dos años después de ver la primera temporada, vuelve 'Condena' con una temporada 2 que abraza un carácter antológico en lo que nos trasladamos, en esta ocasión, a la realidad penitenciaria de una cárcel de mujeres. De esta manera ya tenemos tráiler y fecha de estreno de los nuevos episodios de la serie.

Será el 17 de noviembre cuando Movistar Plus+ estrene la temporada 2 de este drama carcelario, que llega a BBC en poco más de una semana (el 29 de octubre), que cuenta en su reparto con Bella Ramsey ('The Last of Us'), Jodie Whitaker ('Doctor Who') y Tamara Lawrance ('Invasión').

Condena-tres

Escrita nuevamente por Jimmy McGovern, esta nueva entrega cuenta con tres episodios y sigue la vida de tres reclusas que ingresan el mismo día en la cárcel y se ven obligadas a convivir y afrontar juntas su nueva realidad en un terreno hostil en un clima de amenaza y violencia.

Si la primera temporada estuvo protagonizada por Stephen Graham y Sean Bean, esta temporada 2 de 'Condena' cuenta con la incorporación de Sophie Willan como Maeve, otra reclusa, y el regreso de Siobhan Finneran como la hermana Marie-Louise. Andrea Harkin dirige los episodios que están escritos por Helen Black y McGovern.

