La estrella de Marvel y 'Tren a Busan', de nuevo a tortas con zombies y cocodrilos. Espectacular tráiler del gran blockbuster de acción coreano que llega a Netflix este mes

Don Lee, antes conocido como Ma Dong-seok es conocido por sus películas de acción como 'The Roundup', pero se llegó a conocer internacionalmente gracias a su papel en 'Eternals', Pero uno de sus grandes roles fue en 'Tren a Busan' y ahora está de vuelta contra los zombies en Netflix gracias al frenético tráiler de 'Badland Hunters', que llega a la plataforma el 26 de enero.

Una secuela secreta de otro hit coreano

Lee es un actor imponente y una de las estrellas más formidables del género de acción en la actualidad gracias a su equilibrio entre carisma y pura fuerza bruta. En el nuevo tráiler, Lee interpreta a Nam San, un formidable cazador que se adentra en la traicionera jungla de un mundo donde reina el caos, y en el que mata a los malos como si fueran muñecos, dispara a zombies y decapita cocodrilos.

Aunque en el tráiler no se hace hincapié, la película es una especie de secuela libre del hit de este año 'Concrete Utopía' , presentada en Sitges 2023 y de estreno en España el 2 de febrero, en la que Seúl es devastada por un gran terremoto. Esta nueva sigue la transformación de la metrópolis en un páramo apocalíptico cuando, tras el desastre natural, la civilización se ha derrumbado, no hay ley y el orden y los supervivientes recurren a cualquier medio necesario para salir adelante, a menudo enfrentándose entre sí. Ah y tambien hay zombies que no aparecían en aquella.

La película del director de cine de artes marciales Heo Myeong-haeng, además de Don Lee está protagonizada por Lee Hee-joon como Yang Gi-su, Lee Jun-young como Choi ji-wan, compañero de Nam, Roh Jeong-eui como Suna y Ahn Ji-hye como Eun-ho.

En Espinof: