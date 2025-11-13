'Fallout' apunta a seguir siendo una de las mejores adaptaciones de videojuegos de la historia con el genial tráiler de su temporada 2

¿Quién dijo que las adaptaciones de videojuegos no podían ser buenas? Durante los últimos años, la media de calidad de este tipo de producciones ha subido exponencialmente gracias, en parte, a la pequeña pantalla, siendo 'Fallout' uno de los ejemplos más sólidos y brillantes de esto. Ahora, a poco más de un mes de que se una al catálogo de Amazon Prime Video, la segunda temporada de la serie de Geneva Robertson-Dworet y Graham Wagner presenta un tráiler genial para ir abriendo boca.

De vuelta al Páramo

La obra de Kilter Films, capitaneada por el infalible dúo compuesto por Jonathan Nolan y Lisa Joy —'Westworld'—, vuelve con su segunda tanda de episodios después de cerrar la primera temporada con Lucy por un lado buscando a su padre después de ser traicionada y con el Necrófago buscando a su familia, que podría haber sobrevivido a la guerra. Dos caminos que, tal y como reza la descripción oficial, llevarán a los protagonistas a un lugar muy familiar para los fans de la saga.

La breve sinopsis reza tal que así:

“La nueva temporada retomará la historia tras el épico final de la primera temporada y llevará al público a un viaje por el páramo del Mojave hasta la ciudad postapocalíptica de New Vegas”.

Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins o Kyle MacLachlan continúan encabezando el reparto de 'Fallout', con las incorporaciones de Kumail Nanjiani, Justin Theroux y Macaulay Culkin a los ocho nuevos episodios que se estrenarán el 17 de diciembre de este mismo 2025 y que se irán extendiendo semanalmente hasta la season finale, que estará disponible en Prime Video el 4 de febrero del próximo 2026.

Teniendo en cuenta que la temporada 1 rascó más de 100 millones de espectadores en todo el mundo, convirtiendo al show en uno de los tres títulos más vistos de la plataforma, y que el compañero Mikel sólo necesitó ver un par de episodios para catalogarla como "la mejor serie de ciencia ficción de 2024" en el momento de su estreno, yo marcaría la fecha en el calendario y tendría preparado el Pip-Boy por si las moscas.

