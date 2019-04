'Hierro': Movistar presenta el primer tráiler del drama policial protagonizado por Candela Peña

Movistar ya tiene fecha de estreno para su nueva serie original: 'Hierro', un thriller judicial protagonizado por Candela Peña ('Princesas') y Darío Grandinetti ('Julieta'). Los ocho episodios estarán disponibles bajo demanda el 7 de junio.

Así lo ha anunciado junto con la publicación de los primeros teasers trailers de la serie, que nos muestran a los dos antagonistas del thriller criminal junto a algunas palabras que le definen.

Los hermanos Pepe y Jorge Coira dejan la ficción gallega para ofrecernos un viaje por la canaria isla del Hierro, que recibe a Candela, una nueva jueza trasladada a la isla más remota del archipiélago por ser demasiado heterodoxa.

Aislados en busca de la verdad. Candela Peña y Darío Grandinetti protagonizan #HierroLaSerie

Estreno 7 de junio. Sólo en Movistar+ pic.twitter.com/BwAXVTOkAH — Movistar+ (@MovistarPlus) April 15, 2019

Nada más llegar se encontrará con el caso del asesinato de un joven chaval justo el día en el que se iba a casar con la hija de Díaz (Grandinetti), un poderoso empresario que se convierte en el principal sospechoso.

Acompañando a Candela Peña y Darío Grandinetti, 'Hierro' cuenta en el reparto con Antonia San Juan, Mónica López, Yaiza Guimaré, Kimberley Tell, Tania Santana, Luifer Rodríguez, Mari Carmen Sánchez y Juan Carlos Vellido, entre otros.

Por mucho que me interesen de normal los thrillers policiacos de este tipo, la verdad es que de momento 'Hierro' no me está llamando demasiado la atención. A ver si cambia y en las próximas semanas nos ofrecen algo más jugoso desde Movistar.