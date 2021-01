'It's a Sin': HBO presenta el tráiler y fecha de estreno de la nueva serie de Russell T. Davies

HBO España ha anunciado que el próximo sábado 23 de enero estrenará la nueva serie de Russell T. Davies ('Years and Years'). El guionista británico vuelve a la carga con sus series de temática LGTB con 'It's a Sin', una ficción de cinco episodios ambientada durante la crisis del SIDA en la Londres de los años 80 del siglo XX. Y ya podemos ver su tráiler.

El cantante de la banda Years & Years, Olly Alexander, coprotagoniza la serie que sigue el día a día de unos jóvenes homosexuales que sin conocerse entre sí se encuentran y comparten aventuras en lo que comienzan una nueva vida en Londres. La aparición de un nuevo y extraño virus pondrá a prueba sus vidas y su forma de vida.

Omari Douglas y Callum Scott Howells completan este trío de amigos con Lydia West como la mejor amiga de estos. Nathaniel Curtis, Keeley Hawes, Shaun Dooley, Neil Patrick Harris, Stephen Fry y Tracy Ann Oberman completan el reparto principal de la serie.

Producción original de Channel 4, Russell T. Davies guioniza al completo la serie contando con la dirección de Peter Hoar ('The Umbrella Academy') y la producción ejecutiva de Nicola Shindler.

Ya sabemos que Davies no es ajeno a este mundo, de hecho rompió bastantes tabúes en la televisión al realizar 'Queer as Folk', desde entonces y más allá de su trabajo más mainstream (como sus años en 'Doctor Who') siempre ha tenido hueco para retratar diversas facetas de la comunidad LGTB, con mayor o menor éxito.