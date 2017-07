La brutal 'Preacher' también presentó tráiler en la Comic-Con: nuevo villano y Hitler se fuga

¡Seguimos con novedades desde la Comic-Con de San Diego! Hemos visto trailers de esperadas películas como 'Pacific Rim: Uprising', 'Jigsaw' o 'Kingsman: El círculo de oro', y series como 'Juego de Tronos', 'The Walking Dead' o 'The Defenders', aparte de noticias sobre 'It', un spin-off del Doctor Doom, un reboot de 'Spawn'; ahora es el turno de una de las mejores series del año, la segunda temporada de 'Preacher'.

AMC ha presentado el tráiler de los próximos episodios (se han emitido 5 y son 13 en total). El vídeo presenta novedades como el villano Herr Starr (Pip Torrens, inédito hasta ahora) o una fuga de Arseface (Ian Colletti) con Hitler (Noah Taylor), uno de los personajes más divertidos de esta nueva temporada que se siente más libre y segura de su propuesta, cargada de violencia y humor negro.

Dominic Cooper, Ruth Negga y Joseph Gilgun continúan al frente del reparto como Jesse, Tulip y Cassidy, acompañados por Graham McTavish, interpretando al Santo de los Asesinos, o Julie Ann Emery, en la piel de Lara Featherstone.

Recordemos que la serie se basa en los cómics de Garth Ennis y Steve Dillon, y está desarrollada por Seth Rogen y Evan Goldberg, responsables de las comedias 'Juerga hasta el fin' ('This is the End', 2013), 'The Interview' (2014) o 'La fiesta de las salchichas' ('Sausage Party', 2016). El protagonista es Jesse Custer, un predicador de Texas poséido por una misteriosa entidad llamada Génesis, gracias a la cual puede hacer que la gente cumpla sus órdenes simplemente con pronunciarlas. Cuando descubre que Dios ha abandonado el Cielo, sale en su búsqueda...